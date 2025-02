Dipartimento della Pubblica Sicurezza: COMUNICATO + REPORT del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale e della Polizia Criminale OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

D IREZIONE CENTRALE DE LLA P OLIZIA C RIMINALE

S ERVIZIO A NALISI C RIMINALE

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI

IN ITALIA

S ERVIZIO A NALISI C RIMINALE

Roma, febbraio 2025

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

INDICE

Prefazione …………………………………………………………………………………………………… 5

Omicidi volontari ……………………………………………………………………………………….. 7

Movente……………………………………………………………………………………………………… 10

Modus operandi …………………………………………………………………………………………. 11

Le Vittime ………………………………………………………………………………………………….. 12

Gli Autori …………………………………………………………………………………………………… 14

Rapporto Vittime/Autori …………………………………………………………………………..15

Confronto Internazionale Attraverso i dati EUROSTAT ……………………….. 19

Conclusioni ……………………………………………………………………………………………….. 21

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Prefazione

Il Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze 1 incardinata nell’ambito

della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine, nonché per l’analisi

strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l’Autorità

Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia.

Per queste finalità il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle tecniche di

analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone

in correlazione con altre banche dati.

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, cura

l’analisi dei dati statistici di polizia criminale e si pone in correlazione con enti di ricerca

nazionali, europei ed internazionali.

Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di appalto attinenti

alla realizzazione di grandi opere, grandi eventi, attività di ricostruzione e riqualificazione del

territorio.

Il Servizio Analisi Criminale, tra l’altro, effettua, anche attraverso l’estrapolazione di dati

statistici, l’analisi degli episodi delittuosi che integrano fattispecie riconducibili alla violenza di

genere.

Particolare attenzione viene dedicata agli omicidi volontari attraverso lo studio e

l’analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono

confrontati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma

dei Carabinieri.

I dati relativi alla raccolta omicidi rivestono un carattere operativo, in quanto suscettibili

di variazione in relazione all’evolversi dell’attività di polizia e delle determinazioni dell’Autorità

Giudiziaria; per tale ragione il Servizio Analisi Criminale provvede periodicamente al loro

confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia

Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Omicidi volontari

L’escalation della violenza può degenerare nel più grave dei delitti contro la persona, ovvero

l’omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p..

Il presente elaborato è quindi incentrato sugli omicidi volontari, monitorati attraverso

lo studio e l’analisi dei dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che

vengono confrontati ed integrati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali

della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e con quelle che emergono dalle fonti aperte.

Lo studio degli elementi informativi acquisiti permette di ricostruire la dinamica

dell’evento, l’ambito in cui si è svolto e le eventuali relazioni di parentela/sentimentali che

legano i soggetti coinvolti nonché il movente presunto.

Vengono altresì analizzate alcune caratteristiche, in particolare relative al genere e alla

nazionalità delle vittime e degli autori.

Questo paragrafo offre quindi una panoramica degli omicidi volontari consumati nel

decennio 2015 – 2024, focalizzandosi poi sull’analisi del biennio 2023 – 2024.

La tabella sottostante mostra come, nell’arco dell’ultimo decennio, il numero degli omicidi

volontari consumati sia diminuito del 33%: dai 475 eventi verificatisi nel 2015, si è passati ai 319

casi censiti nel 2024. In questo ultimo anno, in particolare, si registra un decremento del 6%

rispetto al 2023.

Omicidi volontari consumati in Italia

…di cui con vittime di genere maschile

…di cui con vittime di genere femminile

Omicidi commessi

In Italia, nel 2024,

sono stati registrati 319 omicidi volontari

(il tasso di omicidi è di 0,54 vittime per 100mila abitanti).

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Come evidenziato dal grafico che segue, a un trend in costante decremento, che fa registrare

il valore più basso nel 2020 (anno caratterizzato dall’emergenza legata alla pandemia da Covid19), seguono una fase di incremento nel triennio successivo e una nuova decisa decrescita

nell’ultimo anno (2024), con 319 casi a fronte dei 340 dell’anno precedente (-6%).

Estendendo l’analisi al genere della vittima, emerge che al decremento del totale generale

degli omicidi corrisponde una flessione del 38% per gli uomini e del 22% per le donne.

Nello specifico, mentre il trend dei casi con vittime maschili rispecchia sostanzialmente le

variazioni dell’andamento del totale degli omicidi, gli eventi con vittime femminili procedono con

una linea tendenzialmente autonoma, altalenante e più piatta, ma con un’evidente diminuzione

nell’ultimo biennio.

Come si evince dal grafico di

lato, nel 2024, rispetto all’anno

precedente, gli omicidi fanno

registrare una flessione del 6%,

rispettivamente del 6,36% per le

vittime di genere maschile e del

femminile,

quelle

differenza

genere

conferma l’andamento generale

nel decennio.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Un esame a sé meritano gli omicidi ascrivibili a contesti di criminalità di tipo mafioso.

In passato, le organizzazioni criminali di stampo mafioso, come Cosa Nostra, Camorra,

’Ndrangheta e criminalità organizzata pugliese ricorrevano all’omicidio come uno degli

strumenti principali per intimidire e risolvere conflitti interni o esterni, sia pure con le dovute

differenze relative alle rispettive caratteristiche strutturali e organizzative.

In contesti criminali di stampo camorristico, infatti, l’omicidio era finalizzato a segnare la

supremazia dell’organizzazione stessa su un determinato territorio, intimidire i clan rivali o

rafforzare il proprio potere e la propria influenza all’interno delle comunità locali.

Negli altri ambienti mafiosi, invece, caratterizzati da un’organizzazione verticistica di

stampo prettamente familiare, la violenza era usata o per eliminare gli esponenti dello Stato e

della società civile, percepiti come minaccia, o per punire chi non si sottometteva o non rispettava

le regole del gruppo, alimentando quella paura che rendeva difficile la denuncia e la

collaborazione con le Forze dell’ordine e la magistratura.

A partire dagli anni ’90, gli omicidi che si sono registrati hanno avuto un forte valore

simbolico e hanno riguardato spiccate personalità dello Stato: esponenti della magistratura e/o

appartenenti di alto profilo delle Forze dell’ordine impegnate nella lotta contro le mafie, la cui

neutralizzazione fisica appariva come l’unico modo per ripristinare un’egemonia messa sotto

attacco dalle Istituzioni. Nel corso del tempo, però, il modus operandi delle mafie è cambiato.

Dopo la stagione stragista degli anni ’90, l’uso della violenza ha assunto forme più sottili e meno

visibili. Le organizzazioni mafiose hanno, infatti, capito che per ottenere maggiori risultati

dall’attività di pulizia del denaro sporco (il riciclaggio) dovevano evitare clamori e quindi il

numero degli omicidi di mafia si è ridotto notevolmente.

Dal grafico sovrastante si vede chiaramente come l’andamento degli omicidi riconducibili

all’ambito della criminalità organizzata è in forte decremento nel decennio 2015 – 2024,

registrandosi nell’ultimo anno una flessione del 72% rispetto al 2015.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Movente

Nel presente paragrafo viene analizzato il c.d. movente, così come emerge dalle indagini e

da quanto dichiarato nell’immediatezza dei fatti dai presunti autori del delitto.

Gli omicidi del biennio 2023-2024 risultano essersi verificati, nella maggior parte dei casi,

al culmine di una lite degenerata; nel 2024, in particolare, ciò è avvenuto nel 49% dei casi, a

fronte del 45% del 2023. Gli omicidi in cui, invece, l’autore risulta aver agito per motivi

passionali, si attestano, per il 2024, al 5%, in diminuzione rispetto al 2023, in cui avevano

rappresentato l’11% del totale.

Nel biennio in esame, resta invece invariata la percentuale del movente pietatis causa (3%),

ovvero di quegli eventi commessi con sentimenti di compassione e di pietà da un familiare,

solitamente un coniuge o un compagno che, spesso a sua volta in una condizione di vulnerabilità

e solitudine, pone fine alla propria esistenza; sono i casi definiti dalle cronache giornalistiche

quali episodi di “omicidio-suicidio”.

Nel periodo in parola, si attestano su valori percentuali pressochè simili (13% nel 2023 e

12% nel 2024) anche gli omicidi il cui movente non è univocamente determinabile.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Modus operandi

Per quanto attiene al c.d. modus operandi, nel 2024, così come nell’anno precedente, si

rivela preminente l’uso di armi improprie e/o armi bianche (133 casi nel 2024 a fronte dei 156

nel 2023), mentre le armi da fuoco risultano utilizzate in 98 casi nel 2024 e 101 nel 2023.

Seguono le aggressioni (45 omicidi nel 2024 a fronte di 53 nel 2023) e

l’asfissia/soffocamento/strangolamento (37 casi a fronte dei 26 del 2023).

Risultano, infine, 6 gli omicidi volontari consumati tramite avvelenamento registrati nel

2024, a fronte dei 4 del 2023.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Le Vittime

Per quanto attiene alle vittime di omicidio volontario, si evidenzia come, nel 2024, la

maggior parte di queste abbia un’età compresa tra 41 e 64 anni (35%); seguono quelle di età

compresa tra 18 e 40 anni (33%), mentre le vittime di età pari o superiore ai 65 anni

rappresentano il 25%.

L’incidenza delle vittime minorenni è, invece, del 7%.

Come si può evincere dai grafici seguenti, rispetto al 2023 è diminuita l’incidenza delle

vittime tra i 41 ed i 64 anni (pari al 40% nel 2023) ed è quasi raddoppiata quella relativa alle

vittime minorenni (nel 2023 era del 4%).

Andando a considerare la nazionalità, netta è la prevalenza delle vittime italiane, che

mostrano valori intorno al 75% in entrambi i periodi, mentre quelle con diversa cittadinanza si

attestano al 25%, sebbene gli stranieri rappresentino solo il 9% circa della popolazione residente2.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Un approfondimento sull’andamento del fenomeno a livello regionale mostra come la

Campania, la Lombardia e il Lazio siano le regioni che fanno registrare, nel biennio, i valori

maggiori; tra queste, la Campania evidenzia, nel 2024, anche un deciso incremento rispetto

all’anno precedente (+31%).

Omicidi volontari consumati in Italia – Regioni

Regione

ABRUZZO

… di cui con

Totale

vittime Femmine

…di cui con

vittime Maschi

… di cui con

Totale

vittime Femmine

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

…di cui con

vittime Maschi

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO-ALTO ADIGE

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

VENETO

ITALIA

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Gli Autori

L’analisi degli omicidi volontari sotto il profilo degli autori evidenzia che nel 2023 il 40%

aveva un’età compresa tra 41 e 64 anni, fascia d’età che, nel 2024, scende al 33%, di poco inferiore

a quella tra 18 e 40 anni (34%). Sostanzialmente invariata, nel biennio (21% nel 2023 e 22% nel

2024), è la percentuale di autori con un’età uguale o superiore ai 65 anni.

L’incidenza degli autori minori dei 18 anni si attesta, invece, all’11% nel 2024, in netto

aumento rispetto al 2023, allorché i minori responsabili di omicidio erano stati il 4% del totale.

Esaminando la cittadinanza, emerge che gli italiani si attestano al 68% nel 2023 e al 73%

nel 2024. Emerge, tuttavia, che gli stranieri, che rappresentano circa il 9% della popolazione3,

risultano autori del 32% degli omicidi avvenuti nel 2023 e del 27% nel 2024.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Rapporto Vittime/Autori

Analizzando nel dettaglio le singole fasce di età con riferimento al rapporto vittima/autore,

emerge che, nel biennio in esame, le vittime minori di 18 anni sono state uccise prevalentemente

da autori di età compresa tra i 18 e i 40 anni (nel 2023 nel 53% dei casi e nel 2024 nel 56%);

seguono gli autori della fascia 41-64 anni, con valori sostanzialmente sovrapponibili nel biennio

in esame (27% nel 2023 e 26% nel 2024).

I casi con autore minore, infine, si attestano al 13% nel 2023 e al 18% nel 2024.

Per quanto attiene alla nazionalità degli autori di omicidio volontario con vittime minori di

18 anni, nel 2023 italiani e stranieri si attestano intorno al 50% (53% gli italiani e 47% gli

stranieri), mentre nel 2024 gli autori di nazionalità italiana raggiungono il 79%.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

In riferimento alle vittime di età compresa tra i 18 e i 40 anni, emerge che nella maggior

parte dei casi gli autori sono coetanei, con valori che vanno dal 70% nel 2023 al 65% nel 2024.

Sempre con riferimento alle vittime tra i 18 e i 40 anni, i dati relativi alla nazionalità degli

autori sono quasi sovrapponibili: italiani e stranieri si attestano entrambi intorno al 50%, con una

leggera prevalenza degli autori nazionalità italiana (55% nel 2023 e 58% nel 2024).

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

In relazione alle vittime della fascia di età compresa tra i 41 ed i 64 anni, emerge che, nel

2024, un omicidio su due è stato commesso da un coetaneo della vittima, evidenza pressoché

riscontrabile anche nel 2023, anno in cui la percentuale si attesta al 45%. Su valori significativi si

attesta anche l’incidenza degli autori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (34% nel 2024 e 41%

nel 2023), mentre residuale – e quasi sovrapponibile nel biennio – risulta quella degli autori

minorenni (4% nel 2024 e 5% nel 2023).

I dati relativi alla nazionalità degli autori di omicidi con vittime della fascia di età 41 – 64

anni evidenziano, per entrambi i periodi, una prevalenza degli italiani, che si attestano tra il 73%

del 2023 ed il 74% del 2024.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Infine, per la fascia di età che comprende le vittime ultrasessantacinquenni, nel biennio in

parola oltre il 40% degli autori è di età compresa tra i 41 e i 64 anni.

Seguono i coetanei delle vittime, con oltre un terzo dei casi (34% nel 2023 e 36% nel 2024),

e gli appartenenti alla fascia di età 18-40 anni (23% nel 2023 e 19% nel 2024), con un residuale

3%, per il solo 2024, di autori minori degli anni 18.

Dall’analisi della nazionalità, emerge come siano gli italiani a far registrare i valori più alti

di omicidi ai danni di ultrasessantacinquenni, con percentuali che vanno dall’82% nel 2023 al

92% nel 2024.

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Confronto Internazionale Attraverso i dati EUROSTAT

D’interesse risulta anche il confronto con i dati degli omicidi volontari registrati in Europa,

reso possibile dalle indagini effettuate dall’Istituto EUROSTAT4, che evidenziano come l’Italia

risulti tra i Paesi “statisticamente” più sicuri, con uno dei più bassi rapporti tra il numero degli

omicidi e la popolazione.

L’analisi effettuata da EUROSTAT5, l’ultima delle quali riferita al 2022, si basa sui dati

ufficiali forniti dai paesi dell’Unione Europea nonché da quelli candidati a farne parte.

Si tratta dei reati registrati dalle Forze di polizia tra il 2008 e il 2022.

Occorre preliminarmente precisare che i reati sono classificati secondo l’ICCS

(International Classification of Crime for Statistical Purposes), ovvero la Classificazione

internazionale della criminalità a fini statistici, proposta dall’United Nations Office on Drugs and

Crime, che intende fornire un quadro completo di statistiche sui crimini e sulla giustizia criminale

nei vari Stati. Tali dati, tuttavia, variano in relazione alle diverse legislazioni vigenti, nonché alle

diverse modalità di registrazione effettuate dalle Forze di polizia, influenzando così il confronto

tra i diversi Paesi.

Secondo l’ultima indagine EUROSTAT, nel 2022 nell’Unione europea si sono verificati

3.862 omicidi volontari, con un aumento del 4,4% rispetto all’anno precedente.

In particolare, l’analisi EUROSTAT6 indica lo 0,86% quale media europea del tasso di

omicidi per 100mila abitanti, dato analogo a quello del 2020 e di poco superiore al 2021, allorché

era stato dello 0,83%.

L’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) è una direzione generale della Commissione europea che raccoglie ed elabora, a fini statistici,

i dati provenienti dagli Stati membri, promuovendo il processo di armonizzazione della metodologia statistica.

5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics

6 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics#Data_sources

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Relativamente al 2022, la classifica EUROSTAT7

Omicidi volontari consumati in Europa – Tasso 100K abitanti

Anni 2020 – 2022

dei paesi che hanno fornito i dati degli omicidi volontari

ogni 100.000 abitanti pone l’Italia, con un tasso dello

Latvia

Türkiye

Lithuania

Belgium

Malta

Albania

Finland

Luxembourg

Estonia

France

paese con il tasso più alto; seguono la Turchia (2,46) e

Montenegro

Sweden

la Lituania (2,21). La Francia e la Bulgaria si collocano,

Bulgaria

Iceland

invece, a metà graduatoria, con tassi rispettivamente

Serbia

Denmark

North Macedonia

Romania

Hungary

Ireland

0,55, tra i paesi più sicuri per questo tipo di reato,

seconda solo alla Svizzera che, con il tasso dello 0,48,

chiude la classifica.

Di contro, la Lettonia rappresenta con il 4,05 il

pari a 1,21 e 1,11.

Pertanto, tra i paesi dell’Unione Europea, l’Italia è

Nazione

quello con minor fattore di rischio di eventi omicidiari,

Netherlands

Croatia

avendo registrato anche negli anni precedenti al 2022 i

Cyprus

Slovakia

tassi più bassi (0,48 nel 2020 e 0,51 nel 2021) dopo la

Greece

Czechia

Germany

Portugal

Austria

Poland

Spain

Slovenia

Norway

Italy

Switzerland

sola Svizzera.

Il grafico a fianco

rappresenta

cinque

paesi che esprimono,

triennio

argomento, i valori più

alti nella graduatoria,

raffrontati alla media

europea ed a quella

italiana.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/crim_off_cat/default/table?lang=en&category=crim.crim_off

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI IN ITALIA

Conclusioni

In Italia il reato di omicidio rappresenta una delle violazioni più gravi dei diritti

fondamentali della persona, in particolare del diritto alla vita sancito dalla Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani e da tutte le Costituzioni democratiche, per ragioni legate alle sue

conseguenze irreversibili e al suo impatto profondo e devastante non solo sulla vita individuale,

ma anche su quella sociale e collettiva.

Oltre che sulla vittima diretta, infatti, l’omicidio ha un impatto devastante sui familiari e

sugli appartenenti alla sua cerchia relazionale, soggetti che diventano a tutti gli effetti vittime

secondarie sulle quali la sofferenza, il trauma e il dolore causati dalla morte violenta di una

persona cara possono avere conseguenze per tutta la vita.

L’omicidio rappresenta, infatti, la più drastica rottura del patto di convivenza civile su cui si

basa ogni società.

Le leggi e le Istituzioni rinvengono la loro ragion d’essere nel garantire l’ordine, la sicurezza

e la protezione dei cittadini. Quando una persona ne uccide un’altra, agendo al di fuori delle

norme condivise, mina i fondamenti dello Stato di diritto e crea un ambiente in cui la violenza

può sembrare una risposta accettabile ai conflitti interpersonali. Questo porta a un

deterioramento delle basi della convivenza civile e può generare un effetto domino, facendo

aumentare la paura e l’incertezza tra i membri della comunità e compromettendo il senso di

fiducia e di sicurezza sociale.

Con siffatto evento delittuoso si crea, pertanto, una frattura nel tessuto sociale che può avere

conseguenze a lungo termine per l’intera collettività.