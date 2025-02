Convocazione del Consiglio Provinciale di Chieti per martedì 25 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Buongiorno,

il Presidente Francesco Menna ha convocato il consiglio provinciale per martedì 25 febbraio, in prima convocazione alle ore 14 e in seconda convocazione alle ore 15:30, nella sala riunioni al 3° piano del palazzo provinciale in Corso Marrucino 97 Chieti.

All’ordine del giorno i seguenti punti:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Indirizzi sulla proposta della Direzione Generale ASL 2 riguardante la riorganizzazione dei servizi nell’area urbana di Lanciano, con particolare riferimento all’utilizzo del complesso immobiliare “Ex Mario Negri Sud”.

3. Approvazione di uno schema di convenzione tra la Provincia di Chieti e il Comune di Vasto, finalizzato a definire i termini e i reciproci impegni per l’utilizzo, da parte del Polo Scolastico “R. Mattioli” di Vasto, di locali di un immobile di proprietà del Comune di Vasto. La convenzione è propedeutica alla stipula di un contratto di comodato d’uso.

4. Indirizzi per la stagione estiva 2025 sulle modalità e i termini di rilascio delle concessioni per occupazioni temporanee di spazi pubblici, con approvazione del relativo tariffario per le aree prospicienti e quelle site nei pressi della “Via Verde della Costa dei Trabocchi”. Saranno inoltre fornite indicazioni sull’utilizzo delle aree da adibire a parcheggi.

La stampa è invitata a partecipare.

Cordialmente,

Pier Paolo Di Nenno

Addetto all’informazione