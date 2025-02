Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 24/02/2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

PROMEMORIA PER I MEDIA: DOMANI il Convegno su Par condicio ed elezioni amministrative

Domani, martedì 25 febbraio, dalle 15.00 alle 18.30, Palazzo Widmann a Bolzano ospiterà un convegno sul tema “La par condicio e le elezioni amministrative”. Organizza il Comitato provinciale per le comunicazioni in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol; diretta streaming su http://www.cpc-bz.org.

