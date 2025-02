(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

*TERRORISMO, LOPERFIDO (FDI): ISIS INCITA ATTACCHI CON AUTO, NON SONO PIÙ

‘LUPI SOLITARI’*

“Quanto accaduto a Monaco di Baviera, a Villach e l’arresto qui a Vienna di

due giorni fa di un quattordicenne con la bandiera dell’ISIS appesa in

camera, che aveva pianificato un attacco alla stazione ferroviaria, sono

segnali inquietanti. A questi si aggiunge il preoccupante e terrificante

annuncio pubblicato ieri sul sito internet dell’ISIS, che incita a imitare

gli attacchi con auto, come a Monaco, Villach o Nizza, contro la folla

nelle città europee, indicandole quasi come obiettivi militari: Berlino,

Monaco, Francoforte, Vienna, Bruxelles, Anversa e Salisburgo”. Lo ha detto

il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido durante il suo

intervento alla sessione invernale dell’assemblea dell’Osce a Vienna in

qualità di vicepresidente del Comitato di contrasto al terrorismo.

“Tutto questo – ha detto ancora Loperfido – dimostra che non dobbiamo più

considerare ogni singolo attacco come il gesto isolato di un folle o di un

cosiddetto ‘lupo solitario’. Dietro questi atti c’è una strategia precisa,

alimentata nell’ombra da chi sfrutta internet e l’intelligenza artificiale,

nelle tenebre causate da povertà e fragilità delle istituzioni, per

minacciare la sicurezza delle nostre democrazie e lanciare attacchi

terroristici. Per questo motivo è fondamentale potenziare il nostro impegno

e mettere al centro delle priorità della nostra Organizzazione e dei nostri

Paesi il tema della cybersecurity, la regolamentazione dell’intelligenza

artificiale e il suo utilizzo per contrastarne gli impieghi malevoli.

Dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo lavorare per contrastare i predicatori

di odio, prevenire gli attacchi di chi vuole mettere a rischio la nostra

stabilità e i nostri valori. Dobbiamo farlo per noi – ha concluso – i

nostri Paesi, la nostra democrazia, il nostro futuro di pace e stabilità”.

Roma, 23 febbraio 2025