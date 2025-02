CONTIENE FOTO# MOVIDA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE NOMENTANO. VERIFICHE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PRESSO I GIARDINI RITROVO DEI GIOVANI.

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

MOVIDA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE NOMENTANO.

VERIFICHE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PRESSO I GIARDINI RITROVO DEI GIOVANI.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, unitamente ai colleghi

della S.I.O. dell’8° Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio coordinato

di controllo straordinario del territorio nel quartiere Nomentano,

finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa

nelle aree urbane.

Il bilancio dell’attività è di una persona denunciata alla Procura della

Repubblica e 5 persone sanzionate amministrativamente.

Nello specifico, un romano da poco maggiorenne è stato denunciato dai

Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana, poiché gravemente indiziato

del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché

a seguito di un controllo alla circolazione stradale e successiva

perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish e

circa 240 euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività

illecita.

Ispezionata in viale Ippocrate un’attività commerciale, dove al titolare è

stata contestata una violazione al regolamento di Polizia Urbana.

I Carabinieri hanno anche identificato e segnalato alla Prefettura di Roma 4

giovani trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish.

Complessivamente nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato

170 persone e controllato 80 veicoli.

