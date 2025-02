CONTIENE FOTO E VIDEO# ROMA NORD – ASSOCIAZIONE PER DELIQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. SU DELEGA DELLA DDA, CARABINIERI ARRESTANO 3 PERSONE.

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

ROMA NORD – ASSOCIAZIONE PER DELIQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE

STUPEFACENTI. SU DELEGA DELLA DDA, CARABINIERI ARRESTANO 3 PERSONE.

Nei comuni di Roma e Civita Castellana (VT), su delega della Procura della

Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri della

Compagnia di Roma Cassia, unitamente a personale dei comandi

territorialmente competenti e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Roma Santa

Maria di Galeria, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure

cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della

locale Procura della Repubblica DDA – nei confronti di 3 persone, di cui due

destinatarie di custodia cautelare in carcere e una della misura degli

arresti domiciliari, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione

per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope.

La misura cautelare, che trae origine da una complessa e articolata attività

investigativa, condotta, tra luglio 2020 e febbraio 2021, dai Carabinieri

della Sezione Operativa della Compagnia di Roma – Cassia, ha permesso,

attraverso l’escussione di numerosi acquirenti, servizi di osservazione,

controllo e pedinamento, intercettazioni telefoniche e ambientali nonché

telecamere di videosorveglianza, di raccogliere gravi elementi indiziari in

ordine all’esistenza di un gruppo criminale, di cui gli indagati facevano

parte, strutturato e dedito allo spaccio di stupefacenti (cocaina, marijuana

e hashish), prevalentemente nel quartiere di Roma Prima Porta ma anche nei

comuni di Formello (RM) e Sacrofano (RM).

L’attività d’indagine ha, inoltre, consentito di documentare i ruoli e i

compiti dei 3 odierni indagati in ordine al sodalizio, evidenziando come

uno, in qualità di capo e organizzatore dell’associazione, mettesse a

disposizione la sua abitazione quale centrale di spaccio, definisse i turni

dei venditori (per assicurare rifornimento costante alla piazza), procurasse

ai pusher lo stupefacente da vendere, remunerasse i sodali con una

retribuzione (in denaro o in stupefacente) e provvedesse alle spese legali

in caso di arresto con i proventi delle cessioni; mentre gli altri due

fossero preposti alla custodia, al confezionamento in dosi e allo spaccio al

dettaglio della sostanza (oltre 500 dosi a settimana per un volume di

incassi di più di 10.000 euro). Inoltre, il gruppo si avvaleva di un

medesimo linguaggio convenzionale attraverso il ricorso a parole ed

espressioni come “un litro intero di latte”, “metà panino”, “tre litri di

vino”.

Nel corso dell’indagine, 4 persone sono state arrestate in flagranza di

reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e 12

segnalate alla locale Prefettura per uso personale. Inoltre sono stati

complessivamente sequestrati circa 800 g di sostanza stupefacente e la somma

di circa 29.000 euro.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

