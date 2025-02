CONTIENE FOTO E VIDEO# QUARTICCIOLO – I CARABINIERI INCONTRANO GLI ANZIANI.

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

QUARTICCIOLO – I CARABINIERI INCONTRANO GLI ANZIANI.

ROMA – Dopo l’incontro, avvenuto la settimana scorsa, con gli studenti del

quartiere, per parlare di cultura della legalità, i Carabinieri della

Compagnia di Roma Casilina hanno incontrato, ieri, gli anziani del

Quarticciolo.

Alla presenza di circa 50 persone, che hanno riempito la sala del centro

sociale anziani del quartiere, il Maggiore Andrea Quattrocchi, comandante

della Compagnia Carabinieri di Roma Casilina ha fornito loro preziosi

consigli per difendersi dalle truffe messe in atto da malviventi senza

scrupoli che colpiscono le vittime vulnerabili.

Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le

persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al

danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio,

le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati

raggirati. A tal proposito, è stato spiegato quanto sia importante prendere

delle precauzioni per non farsi “rubare” l’autostima.

I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della

fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più

disparati.

Nel corso dell’iniziativa, attraverso esempi concreti e la simulazione di

alcune delle modalità di truffe più diffuse, i Carabinieri hanno spiegato ai

presenti come difendersi dalle truffe e dai raggiri più ricorrenti,

illustrando le tecniche maggiormente adottate dai malviventi, che spesso

inducono in errore i malcapitati, fornendo, al contempo, utili

raccomandazioni e suggerimenti. Ai presenti è stato distribuito un vademecum

realizzato ad hoc, non solo sulle modalità fraudolente più diffuse e i

consigli utili sui comportamenti da adottare, ma anche per rassicurare e

consolidare un clima di fiducia e sicurezza.

Con le medesime finalità, gli incontri proseguiranno con l’intento di

rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, capaci di intercettare in

anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte più vulnerabile

della società, ma anche di fornire luoghi di sostegno e supporto per coloro

i quali sono già stati vittime con conseguenti ripercussioni sullo loro

stile di vita.

Con la loro presenza nel centro anziani, i Carabinieri hanno inoltre voluto

testimoniare ai tantissimi cittadini perbene del Quarticciolo che non sono

soli e che i Carabinieri, lo Stato sono al loro fianco, ritenendo che la

riqualificazione del territorio non passa soltanto attraverso l’attività

quotidiana di contrasto alla criminalità ma anche tramite la diffusione la

cultura della legalità, come fatto con gli studenti del quartiere, ma anche

dallo stare vicini ai cittadini onesti che devono sentirsi sicuri e

protetti.

