Comunicato stampa CMRC – Inaugurazione pontili Anguillara Sabazia Trevignano Romano

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Questa mattina l’inaugurazione dei nuovi pontili nei due Comuni che si affacciano sul Lago di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, continuum naturalistico e paesaggistico unico, al cui rilancio Città metropolitana, su impulso del Sindaco Roberto Gualtieri, sta lavorando e tornando a investire. Grazie alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al lavoro del Consorzio Lago di Bracciano, sono stati completati gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei pontili, migliorando la fruibilità del lago e garantendo una maggiore accessibilità a turisti e cittadini.

A bordo della motonave Sabazia II, che grazie a Città metropolitana ha ripreso da poco più di un anno la navigazione turistica, quale alternativa ecologica e sostenibile per esplorare l’area lacuale, l’arrivo ai due pontili del Consigliere delegato Ambiente di Città metropolitana di Roma, Rocco Ferraro, assieme Presidente del Consorzio di Navigazione, Francesco Pizzorno, al Capo Segreteria del Sindaco in Città Metropolitana, Emiliano Minnucci, ai Sindaci di Bracciano, Marco Crocicchi, Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, al Sindaco e Vicesindaco di Trevignano Romano Claudia Maciucchi e Luca Galloni, oltre alle autorità civili e militari del territorio, per il taglio del nastro inaugurale che ha restituito alle comunità i due pontili interessati dai lavori di riqualificazione.

“Dopo la ripartenza della Motonave Sabazia, continua l’impegno di Città metropolitana per la valorizzazione e il rilancio sostenibile dell’economia e del turismo del territorio. L’importante sinergia delle amministrazioni dei comuni lacuali con l’ente metropolitano e con il Consorzio ci stanno permettendo di investire su questa meravigliosa area e sulla sua risorsa principale, il lago, nell’intento comune di consentirne una piena fruibilità in sicurezza, accessibile e ancora più attrattiva per cittadini e turisti, mettendo in collegamento tra loro queste meravigliose realtà. I progetti sono ancora tanti, e continueremo a portarli avanti, coniugando tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Ringrazio non solo i Sindaci di Bracciano, Trevignano e Anguillara, ma anche tutte le realtà che lavorano costantemente per questo territorio, l’ente Parco, le Guardie ittiche e zoofile, le polizie locali e metropolitana, l’associazione nazionale dei Carabinieri e l’Aeronautica militare, ogni giorno al servizio della tutela e della valorizzazione di una perla unica e ricca di attrattive come è il Lago di Bracciano e la sua intera area naturale”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Roma Capitale

