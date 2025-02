1° comunicato stampa del 23 febbraio 2025

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

dom 23 febbraio 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

PIEDIMONTE MATESE E COMUNI LIMITROFI. CONTROLLI SERRATI DEI CARABINIERI.

SOTTO LA LENTE LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Controlli serrati sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di

Piedimonte Matese supportati dai militari appartenenti alle Squadre di

Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania, in numerosi

comuni dell’area matesina.

Le 12 pattuglie impiegate nel corso dell’ultimo fine settimana, per un

totale di 25 militari, dislocati nei centri abitati e lungo le principali

arterie di comunicazione tra i comuni di Piedimonte Matese, Alife,

Alvignano, Dragoni, San Potito S., Gioia S. e Sant’Angelo d’Alife, hanno

svolto sia nelle ore diurne che in quelle serali e notturne una mirata

attività di prevenzione dei reati predatori procedendo, nel contempo, anche

alla ricerca di persone destinatarie di misure restrittive.

In tale contesto, in Alife, i carabinieri hanno raggiunto ed arrestato un

25enne del luogo risultato destinatario di un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su

richiesta della locale Procura della Repubblica, poiché ritenuto

responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo,

dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di

Santa Maria Capua Vetere.

Nel corso dello stesso servizio i militari della S.I.O. hanno sorpreso e

denunciato, in stato di libertà, un 33enne di Caiazzo per inosservanza del

divieto di ritorno nel comune di Piedimonte Matese.

I numerosi posti di blocco eseguiti, volti a garantire anche la sicurezza

sulle strade, hanno portato i carabinieri all’identificazione di 429 persone

e al controllo di 322 veicoli. A seguito delle violazioni riscontrate sono

state sequestrate 5 autovetture, di cui 2 sottoposte a fermo amministrativo.

In totale sono state elevate 40 contravvenzioni per violazioni al codice

della strada per un importo totale di 4500,00 euro.