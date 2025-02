CONTIENE FOTO# MONTEROTONDO – UNA PERSONA ARRESTATA DAI CARABINIERI GRAVEMENTE INDIZIATA DI RAPINA, LESIONI PERSONALI, DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

MONTEROTONDO – UNA PERSONA ARRESTATA DAI CARABINIERI GRAVEMENTE INDIZIATA DI

RAPINA, LESIONI PERSONALI, DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E RESISTENZA

A PUBBLICO UFFICIALE.

MONTEROTONDO (RM) – Nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi

presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia

di Monterotondo (RM), nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione

dei reati nel territorio di competenza, hanno arrestato, in flagranza di

reato, una persona poiché gravemente indiziato di rapina, lesioni personali,

detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, unitamente alla

Sezione Operativa ed alla Stazione di Capena, nella serata del 14 febbraio,

sono prontamente intervenuti presso il centro commerciale Feronia di Fiano

Romano a seguito di violenta aggressione subita da un italiano 28enne,

addetto alla sicurezza del centro, ad opera di un 27enne albanese che lo

rapinava del giubbotto contenente portafoglio, chiavi e cellulare

allontanandosi, poi, frettolosamente. Immediata e complessa attività

d’indagine e ricerca, hanno permesso di individuare nelle vicinanze l’autore

dell’aggressione che veniva trovato in possesso, altresì, di g 78 di

cocaina, suddivisi in 58 dosi. Alla vista degli operanti prevenuto si

scagliava improvvisamente contro gli operanti per impedire operazioni di

identificazione e perquisizione e, dopo essere stato fermato, è stato tratto

in arresto per rapina, lesioni personali, detenzione di sostanze

stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Parte della refurtiva è

stata rinvenuta nella disponibilità dell’arrestato e restituita all’avente

diritto, che, peraltro, è ricorso alle cure mediche per le conseguenze

dell’aggressione subita. Il giovane è stato posto in regime di arresti

domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato,

poi, convalidato dal GIP di Rieti e, successivamente, associato alla casa

circondariale di Rieti, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in

carcere emessa dall’A.G reatina.

L’attività di contrasto ai reati condotta dai militari del Comando Compagnia

di Monterotondo continua incessante, con particolare attenzione al fenomeno

dei reati predatori e di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

