A SESTRI LEVANTE LA SECONDA EDIZIONE DI IN-GUSTO IL 4 E 5 MARZO

SESTRI LEVANTE (GE), 21 febbraio 2025 – Il conto alla rovescia è già

partito e il sipario è

pronto ad alzarsi per il secondo anno consecutivo su InGusto, evento

di riferimento del

settore food in programma il 4 e 5 marzo nell’ex convento

dell’Annunziata di Sestri

Levante. La manifestazione, che coinvolgerà oltre trenta espositori nazionali ed

internazionali, è ideato da Veridea per ispirare i professionisti del

settore ho.re.ca.

(hotellerie, restaurant, cafè), scoprire un’accurata selezione di

prodotti gastronomici e

creare un ponte tra produttore e professionisti mettendoli a confronto

in un contesto

ideale.

Anche quest’anno il calendario sarà ricco di appuntamenti tra talk,

show-cooking e

confronti sul tema food ed ecosostenibilità. Primo evento in agenda è

fissato lunedì 4

marzo alle ore 11 in cui la relatrice Aurore Pauze, greenher eco

consulting, parlerà di

“Come rendere la propria attività più green…tosa. Soluzioni per un futuro

sostenibile”. Martedì 5 marzo, alle ore 11, previsti un focus sui

prodotti gelo nei

processi cucina professionale a cura di Food Geeks Consulting.

«L’obbiettivo di In-

Gusto è quello di permettere agli operatori della ristorazione

professionale di entrare

in contatto diretto con i migliori brand del settore, creando un ponte

tra produttore e professionista e vivere un’esperienza unica,

indimenticabile e vantaggiosa

– spiega Andrea Dagna, titolare di Veridea e organizzatore di InGusto

-. L’evento offre

inoltre una piattaforma ideale per il networking e lo scambio di idee

tra professionisti del

settore della ristorazione, permettendo di rimanere aggiornati sulle ultime

tendenze e innovazioni in campo gastronomico».

Previsti anche quest’anno momenti d’intrattenimento con show-cooking e

dimostrazioni dal

vivo. Si comincia lunedì 4 marzo alle ore 12 con sua maestà la

carbonara con lo chef

Constantin Nechifor Razvan per Eurovo. Alle 14 spazio al verticale di

baccalà preparato

con crudo, in CBT e mantecato, e variazioni e profumi di filetto di

merluzzo di Veridea. Un

viaggio culinario fino all’Islanda con protagonista il Lomo Gran Goliat a cura

dell’Accademia del Turismo con gli chef Stefano Costa e Maurizio

Berisso. Chiude la

giornata, alle 16, una dimostrazione dal titolo “esempi di utilizzo

della frutta in

pasticceria” a cura del Maestro Pasticcere e Gelatiere Gabriele

Vannucci per Rogelfrut.

Martedì 5 marzo, alle ore 12, si registra invece il ritorno della

Federazione Cuochi con il

tema “Tonno non solo in scatola” a cura dello chef Alessandro Dentone.

Alle 14 si

prosegue con “Triglia dalla testa alla coda” a cura dello chef Matteo

Armanino per

Veridea con i prodotti Ecopesce. La grande novità di quest’anno è la

partecipazione ad

InGusto di The Fork, la nota piattaforma che permette di cercare,

prenotare, recensire e

tenere i contatti con i clienti del proprio ristorante usando il sito

web o l'app dedicata, che

martedì 5 marzo alle ore 15 svelerà l’”ingrediente segreto per una gestione di

successo”. A parlarne sarà Andrea Arizzi, sales director Italy .

Dulcis in fundo si chiude la

giornata alle 16 con “Tiramisù allo zabaione” a cura dello chef

Constatin Nechifor

Razvan per Eurovo.

Tema centrale di InGusto sarà anche quest’anno lo spreco alimentare.

Tutti gli avanzi

della due giorni saranno infatti donati gratuitamente alla Caritas di

Chiavari. «Lo spreco

alimentare vale oggi in Italia 15 miliardi di euro all'anno, circa

un punto di Pil – aggiunge

Dagna -. Nelle case degli italiani si buttano nella pattumiera

alimentari per circa 6 miliardi

di euro ogni anno, a cui vanno aggiunti 9 miliardi euro dello spreco

di filiera. Proprio per

questo motivo molte delle preparazioni saranno improntate su piatti ad

impatto zero sullo

spreco alimentare. Il messaggio importante da veicolare è

l'attenzione delle nuove leve

degli chef rispetto ad un tema così attuale».

“In-Gusto”, inoltre, prevede momenti di formazione: nella due giorni

sono previste

conferenze sull’andamento del mercato internazionale e sulle nuove tendenze del

settore gastronomico. «Il lavoro dello chef prevede la costante

ricerca di ingredienti

innovativi e di materie prime selezionate che possano portare valore

aggiunto ai propri

piatti e alle proprie creazioni, oltreché soluzioni in supporto del

proprio lavoro in cucina –

prosegue Dagna -. In-Gusto rappresenta dunque un’occasione di creare confronto e

dibattito, con la presenza di chef ambassador che faranno assaggiare

le rispettive

creazioni per offrire spunti ed idee per il loro utilizzo».

All’evento si segnala anche la partecipazione di Costa Group leader

nel settore della

progettazione di locali. Confermata anche la collaborazione con le

scuole alberghiere, tra

cui l’Accademia del Turismo e l’Istituto Marsano di Genova.

«“In-Gusto”, alla sua

seconda edizione, è un evento pensato per operatori del settore che

vogliono conoscere le

nuove tendenze, favorendo lo scambio di idee e il networking –

conclude Dagna -. Tutti i

brand che parteciperanno sono stati accuratamente selezionati da

Veridea in quarant’anni

di esperienza nel mondo food». Durante “In-Gusto” i partecipanti

avranno la possibilità di

conoscere la varietà delle proposte selezionate ed effettuare ordini

direttamente agli stand