Tre perquisizioni domiciliari in un caso irrisolto in Germania dopo informazioni fornite dal pubblico

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

Perquisizioni domiciliari condotte nelle residenze di tre sospettati; Europol e autorità tedesche rinnovano l’appello alla popolazione per informazioni

Il 20 febbraio 2025, le autorità di polizia tedesche e svedesi, supportate da Europol, hanno condotto perquisizioni nelle residenze di tre persone ad Amburgo (Germania) e in Svezia. Si ritiene che i sospettati siano collegati a un caso di omicidio del 1996 indagato dall’ispettorato di polizia tedesco Cloppenburg/Vechta (Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta).

Il caso irrisolto ruota attorno a un brutale omicidio avvenuto a Dümmerlohausen, in Germania, l’8 agosto 1996. La vittima, un cittadino maschio dell’ex Jugoslavia residente ad Amburgo all’epoca, era coinvolto in circoli criminali ed era noto alle forze dell’ordine per il suo coinvolgimento in furti con scasso nella Germania settentrionale. I cacciatori locali lo avevano trovato morto a colpi di arma da fuoco accanto a un veicolo rosso rubato.

Nuove prove, nuovi indizi e un rinnovato appello al pubblico

In seguito a un’intensa offensiva mediatica e a una richiesta di informazioni da parte del pubblico nell’estate del 2024 , gli investigatori tedeschi hanno ricevuto nuove prove, consentendo loro di seguire nuove piste. Europol ha facilitato il contatto tra le autorità tedesche e le forze dell’ordine olandesi, serbe e svedesi, che alla fine hanno portato all’identificazione di tre persone con possibili legami con il caso. Il 20 febbraio 2025, la polizia tedesca e svedese, supportata dalle forze speciali, ha perquisito le residenze di tre persone, raccogliendo prove destinate ad essere analizzate in Germania. Europol ha fornito supporto operativo a distanza durante le perquisizioni, consentendo controlli incrociati delle informazioni in tempo reale.

Al momento, non è possibile divulgare ulteriori informazioni sui tre sospettati. Per maggiori informazioni sul caso, il Dipartimento di Polizia di Oldenburg ospita una pagina web dedicata che include un breve filmato . Le autorità stanno esortando chiunque abbia informazioni, non importa quanto insignificanti possano sembrare, a farsi avanti.

Gli investigatori di questo caso di omicidio accettano anche qualsiasi informazione via telefono o via e-mail, i dettagli di contatto possono essere trovati sulla pagina web dedicata. Inoltre, i testimoni possono contattare la polizia in forma anonima tramite un portale di suggerimenti , che consente anche il caricamento di file e immagini.