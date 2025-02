CONTIENE FOTO# MONTEROTONDO – DUE PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI, GRAVEMENTE INDIZIATE DI DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO. SEQUESTRATI OLTRE 4MILA EURO IN CONTANTI.

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

MONTEROTONDO – DUE PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI, GRAVEMENTE INDIZIATE

DI DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO.

SEQUESTRATI OLTRE 4MILA EURO IN CONTANTI.

MONTEROTONDO (RM) – Nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi

presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia

di Monterotondo (RM), nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione

dei reati nel territorio di competenza, hanno arrestato, in flagranza di

reato, 2 persone poiché gravemente indiziato di detenere sostanza

stupefacente ai fini di spaccio.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno

arrestato un 21enne italiano, censurato, trovato in possesso di più pezzi di

sostanza stupefacente hashish per un peso complessivo superiore a 160 gr.

nonché la somma di oltre 4200,00 euro in contanti, ritenuti provento

illecita attività. Parte della sostanza stupefacente era contenuta in

involucri sui quali erano impresse foto di biscotti simili a quelle di note

marche comunemente commercializzate. Il giovane è stato posto in regime di

arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è

stato, poi, convalidato dal GIP di Tivoli.

Nel secondo caso, a Monterotondo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile

hanno arrestato un 50enne, censurato, trovato in possesso di oltre 100

grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché la somma di 60 euro in

contanti, ritenuti provento illecita attività. L’uomo è stato posto in

regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto è stato, poi, convalidato dal GIP di Tivoli.

L’attività di contrasto agli stupefacenti condotta dai militari del Comando

Compagnia di Monterotondo continua incessante, con particolare attenzione al

fenomeno della detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

