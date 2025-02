UE, LEGA PE: PIANO SEGRETO SOCIALISTI PER FERMARE DESTRE? SINISTRA ALLA FRUTTA

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

“La testata internazionale Politico Europe racconta di un documento segreto del gruppo dei Socialisti – di cui fa parte il Pd – con una serie di indicazioni ed espedienti per contrastare l’ascesa dei gruppi di centrodestra al Parlamento europeo. Accorgimenti ed escamotage che ruotano attorno il mantenimento dell’antidemocratico e vergognoso ‘cordone sanitario’ per arginare forze elette democraticamente, la cui unica colpa è avere un’idea diversa d’Europa. Siamo oltre l’immaginabile, la sinistra conferma di non avere alcun rispetto verso il voto di milioni di elettori europei e, ormai disperata, prova con ogni mezzo a fermare l’inesorabile crescita della Lega e dei suoi alleati europei. Farebbero meglio a dedicare il proprio tempo a lavorare per tirare fuori l’Europa dalla situazione in cui l’hanno gettata, anziché diffamare chi ha un’idea diversa dal mainstream. Non è con un libro di trucchetti che si fermano gli avversari politici: bisogna farlo nelle urne. Una cosa che la sinistra, ormai alla frutta, ha dimenticato e non sa fare più da molto tempo”.

Così dalla Lega al Parlamento europeo.