[Comunicato da Città Metropolitana di Genova] Sicurezza e servizi: il Sindaco Metropolitano f.f. Antonio Segalerba incontra la Federazione Italiana Tabaccai

Genova, 19 febbraio 2025 – Questa mattina, nella sede della Città Metropolitana di Genova, il Sindaco Metropolitano f.f. Antonio Segalerba ha incontrato Massimo Faris, componente del comitato esecutivo della Federazione Italiana Tabaccai, e Luigi Bono, Presidente Provinciale della Federazione.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per affrontare due temi di grande rilevanza per il territorio: la sicurezza delle tabaccherie e il potenziamento dei servizi al cittadino attraverso la rete delle rivendite.

Videosorveglianza e sicurezza: un impegno per la tutela di cittadini e imprese

Le tabaccherie rappresentano un nodo centrale della vita economica e sociale delle città, ma proprio per il loro ruolo di attività ad alta movimentazione di denaro, sono spesso esposte a episodi di criminalità. Durante l’incontro, si è discusso della possibilità di integrare questi esercizi nei sistemi di videosorveglianza urbana, al fine di garantire una maggiore sicurezza non solo per gli esercenti, ma anche per i cittadini che frequentano le aree circostanti.

“Le tabaccherie, oltre ad essere punti di riferimento per i cittadini, sono spesso obiettivi di atti criminosi. Per questo motivo, valutare l’inserimento di questi esercizi nei piani di videosorveglianza delle città rappresenta un passo avanti per la sicurezza del territorio. Città Metropolitana è disponibile a coordinare un confronto con i Comuni e le forze dell’ordine per individuare soluzioni concrete ed efficaci,” ha dichiarato il Sindaco Metropolitano f.f. Antonio Segalerba.

L’obiettivo è rafforzare il presidio delle tabaccherie attraverso l’installazione di telecamere collegate alle centrali operative della Polizia Locale, migliorando così la capacità di prevenzione e intervento in caso di reati. Questa misura potrebbe contribuire a ridurre furti e rapine, fornendo anche un deterrente per altre forme di microcriminalità.

Tabaccherie come hub di servizi per i cittadini

Oltre agli aspetti legati alla sicurezza, l’incontro ha permesso di approfondire il ruolo delle tabaccherie come punti di erogazione di servizi per la cittadinanza. In particolare, è stata discussa la possibilità di ampliare le attività che le rivendite possono offrire, includendo la vendita di biglietti per il trasporto pubblico locale e l’implementazione di sistemi di pagamento per i tributi locali.

“La capillarità della rete delle tabaccherie può rappresentare una grande opportunità per semplificare l’accesso ai servizi pubblici, specialmente nei comuni più piccoli o nelle zone meno servite da sportelli fisici. Valuteremo con gli enti competenti come rendere più efficiente e diffusa questa possibilità,” ha aggiunto Segalerba.

In questo senso, la collaborazione tra enti pubblici e tabaccai potrebbe facilitare l’accesso ai servizi essenziali per i cittadini, migliorando la fruibilità dei pagamenti e contribuendo alla digitalizzazione delle procedure amministrative.

Prossimi passi e confronto istituzionale

Al termine dell’incontro, le parti hanno concordato sulla necessità di avviare un tavolo tecnico con i rappresentanti della Federazione Italiana Tabaccai, le amministrazioni comunali e gli enti preposti alla sicurezza urbana, con l’obiettivo di valutare soluzioni condivise e implementabili nel breve termine.

“La sicurezza e la qualità dei servizi ai cittadini sono priorità per Città Metropolitana di Genova. Il confronto di oggi è un primo passo importante per costruire soluzioni innovative ed efficaci. Continueremo a lavorare in questa direzione con il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate,” ha concluso Segalerba.

L’incontro di oggi conferma il ruolo di Città Metropolitana come promotore di strategie per la sicurezza urbana e per il miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici, in un’ottica di innovazione e collaborazione tra pubblico e privato.

