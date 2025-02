Aun 20 feb 025 (Pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti nominata in due commissioni europee del Comitato delle Regioni

(AUN) – Perugia, 20 feb. 025 – La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti è stata nominata in due commissioni europee del Comitato delle Regioni. La prima è la Commissione ambiente, cambiamenti climatici ed energia e si occupa dei settori connessi al Green Deal europeo, tra cui le politiche in materia di energia e spazio, ambiente, biodiversità, economia circolare e inquinamento zero, cambiamenti climatici (a livello mondiale, la commissione ENVE riveste un ruolo guida nella partecipazione del comitato delle regioni alle conferenze dell’ONU sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità).

La seconda è la Commissione cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni e si interessa delle questioni costituzionali e istituzionali, tra cui il futuro dell’Europa, la democrazia locale e il decentramento, la sussidiarietà attiva e il miglioramento della legislazione; il settore della libertà, sicurezza e giustizia, comprese tematiche quali la migrazione e l’integrazione, i diritti e le libertà fondamentali e la cittadinanza attiva.

Nella serata di ieri la delegazione italiana del Comitato delle Regioni, guidata dal presidente Cirio, si è ritrovata per le nomine interne e le assegnazioni delle commissioni.

In mattinata, all’assemblea plenaria, la presidente Proietti ha partecipazione all’elezione della nuova presidente del Comitato delle Regioni, Kata Tutto, consigliere comunale di Budapest, e del vice presidente Juan Manuel Moreno Bonilia, presidente della Regione Andalusia.

A margine dei lavori a Bruxelles la presidente si è incontrata con vari parlamentari europei, Camilla Laureti, Dario Nardella, Nicola Zingaretti e Marco Squarta, e ha discusso delle questioni che riguardano l’Umbria.

