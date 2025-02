(ARC) Documenti: Roberti, Trieste Files libro che ripercorre la frontiera

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Trieste, 19 feb – “Trieste ? citt? di confine, un confine che

oggi ? una grandissima opportunit?, ma che in passato fu una

frontiera difficile: scoprire vicende storiche complesse ed

enigmatiche che l’hanno attraversata con gli occhi di un

professionista dell’informazione in prima linea ? un’occasione da

non perdere”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti ha salutato alla biblioteca Paladin del

Consiglio regionale la presentazione del libro “Trieste Files. Le

verit? nascoste dalla Seconda guerra mondiale a oggi” del

giornalista Silvio Maranzana per i tipi di Luglio Editore.

Maranzana ha proposto nel corso dell’incontro una carrellata sui

principali episodi indagati nel volume, caratterizzato da una

ricerca sempre fatta in prima persona e attingendo a

testimonianze oculari: dalla restituzione tardonovecentesca dei

tesori razziati agli ebrei dai nazisti durante la Seconda guerra

mondiale ai primi protagonisti della tratta dei migranti sulla

rotta balcanica, passando per le figure chiave di alcuni snodi

della storia recente come la vicenda Gladio. “? un libro che

incuriosisce – ha rilevato Roberti – e che stimola a rileggere

alcuni passaggi di grande rilievo che si sono succeduti sul

confine orientale, nei quali si evidenziano dinamiche che vanno

molto al di l? della dimensione locale rivelando la connessione

internazionale di molti fatti accaduti a Trieste. Una citt? che ?

stata e che continua ad essere, in modi e configurazioni diverse,

al centro di grandi attenzioni”.

