(ACON) LOGISTICA. MARTINES (PD): SCONGIURARE FOLLE PROGETTO A PORPETTO

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 19 feb – “Un mega polo logistico a Porpetto che

consumi altro suolo ? un progetto folle che va scongiurato in

tutti i modi possibili: ? necessario lavorare alle ipotesi

alternative che sicuramente ci sono, riqualificando siti

dismessi. E infine, ? necessario, in generale, pensare a

rafforzare il trasporto su rotaia e alleggerire quello su gomma

che in diversi casi, proprio come a Porpetto, pesa sull’ambiente

e sulla comunit?”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Francesco

Martines (Pd) a margine della seduta della IV commissione riunita

per le audizioni relative al progetto di una piattaforma

logistica a Porpetto.

“Questa vicenda ricorda quanto avvenuto con il progetto

dell’acciaieria a San Giorgio e porta con s? tre elementi

deficitari: mancanza di informazione e necessaria conoscenza del

progetto; assenza di un fondamentale percorso con il territorio;

nessun coinvolgimento della Regione”, aggiunge il consigliere dem.

In un contesto in cui, attraverso l’impostazione di nuove

normative e discussioni sulla prima variante al Piano di governo

del territorio (Pgt) si sta ragionando in termini di processi di

sviluppo nella direzione della sostenibilit? ambientale, della

resilienza territoriale, della neutralit? climatica e quindi

della ricerca di strumenti di rigenerazione territoriale che

porteranno a un governo del territorio sostenibile e,

soprattutto, senza consumo di suolo, continua Martines, “non si

riesce a immaginare che si possa insediare in un’area di fatto

gi? fortemente urbanizzata e ricca di grandi infrastrutture, una

nuova struttura di dimensioni imponenti, impattanti e

sproporzionate rispetto al contesto urbanistico dell’area; ? una

scelta devastante sulla quale dovr? sicuramente essere fatta una

variante urbanistica, che non pu? rimanere una decisione isolata

del Comune interessato, ma dovr? trovare una concertazione e

condivisione con i Comuni vicini”.

“E in tutta questa operazione – conclude – non si pu? certo

pensare di lasciare i Comuni a loro stessi, di fronte a opere che

hanno un impatto regionale e sui cui la Regione ha certo la

responsabilit? di esercitare il suo ruolo politico e strategico”.

ACON/COM/fa

192020 FEB 25