(ACON) LOGISTICA. IV COMM, AUDIZIONI: SERVE APPROFONDIMENTO SU POLO PORPETTO

(ACON) Trieste, 19 feb – Si parla di 150mila metri quadrati per

un’altezza di circa 20 metri, con estensione su di una superficie

di 300mila mq: sono queste indicativamente le dimensioni del polo

logistico che dovrebbe sorgere nel comune di Porpetto, in

prossimit? dell’autostrada A4 e della variante della provinciale

80, e che preoccupa non poco i cittadini della Bassa friulana

riunitisi in un comitato per dire no al progetto che sar?

realizzato in un terreno agricolo appartenente alla societ?

Tenuta ai Laghi e finanziato da una multinazionale della grande

distribuzione.

Il timore che possa impattare in maniera negativa sul paesaggio e

sul tessuto sociale e infrastrutturale del territorio ? stato

manifestato anche durante la seduta della IV Commissione

consiliare, presieduta da Alberto Budai (Lega), e convocata per

consentire al Consiglio regionale di avere una maggiore

conoscenza in merito al progetto che interesser? il territorio e

ascoltare le vertenze del Comitato in questione e dei vari

portatori di interesse.

Secondo il Comitato, guidato da Roberto Movio, “il polo

progettato porterebbe un consumo irreversibile di suolo agricolo,

dato che le sue dimensioni supererebbero di 4/5 volte l’ospedale

di Jalmicco, due volte e mezzo lo stadio di Udine e 10 volte il

volume delle abitazioni di Porpetto”; senza tenere conto poi – ?

stato rimarcato in aula – “dell’enorme consumo idrico, circa 3

milioni di metri cubi, che peseranno sulle false acquifere della

zona e l’aumento del traffico dei mezzi pesanti che incider? in

maniera negativa sulle emissioni di co2, ma anche sulla

sicurezza”.

Il Comitato di cittadini ha quindi ribadito che “in Friuli

Venezia Giulia non c’? nessuno polo logistico di tale portata e

che sarebbe preferibile progettare un simile complesso in aree

pi? idonee, come l’interporto di Cervignano o a San Giorgio di

Nogaro”, auspicando “un intervento da parte della Regione sulla

delicata questione”.

Il progetto, per?, ad oggi – come ha tenuto a ribadire il sindaco

di Porpetto, Andrea Dri “cos? come era stata proposto nel 2023

non esiste pi?, dal momento che anche l’Amministrazione comunale

ha ritenuto opportuno chiedere un ridimensionamento del polo ai

proponenti dell’opera”, fermo restando che “la proposta

rappresenta un motivo di sviluppo per la Bassa friulana, portando

posti di lavoro in pi? e garantendo al Comune, al contempo, anche

entrate finanziarie pi? cospicue grazie alle tasse che la

multinazionale dovr? versare all’ente locale. Il Comune potr?

cos? migliorare i servizi per i cittadini” ha aggiunto il

sindaco, ribadendo inoltre che “l’area interessata dal progetto

non ha specifiche ambientali o naturalistiche”.

A rassicurare i presenti sul ridimensionamento del polo logistico

anche l’architetto Luciano Snidar, incaricato del progetto, che

ha spiegato ai presenti che “Porpetto ? stata considerata area

pi? idonea in quanto gi? interessata per due terzi dalla

viabilit? e che non ci saranno ripercussioni anche a livello

acustico”.

Nonostante le rassicurazioni, la contrariet? al progetto ? stata

espressa anche da alcuni primi cittadini dei Comuni limitrofi. Il

sindaco di Gonars, Ivan Boemo, ha manifestato la propria

preoccupazione “sull’impatto che il polo logistico avr? sulla

viabilit? del territorio di sua competenza”, mentre il sindaco

di Carlino, Loris Bazzo, ha rimandato “il giudizio definitivo a

quando sar? presentato il progetto finale”. Il sindaco del Comune

di Palazzolo della Stella, Franco D’Altilia, ha definito quella

del polo logistico “come un’opportunit? da non perdere per

migliorare l’aspetto occupazionale”.

Dal canto loro, i rappresentanti del mondo della logistica, in

primis la Federazione degli autotrasportatori, hanno sottolineato

“come l’infrastruttura logistica possa essere un volano per

l’economia regionale e le decisioni a riguardo non possono essere

delegate solo alle singole comunit?, ma che anche la Regione

debba farsi parte attiva nel processo”.

Da pi? parti, comunque, ? stato sottolineata l’assenza di un

progetto definitivo su cui poter effettivamente dare un parere.

In sede di successivo dibattito, Furio Honsell (Open Sinistra

Fvg) ha evidenziato come si tratti “di un progetto al momento

piuttosto vago che manca di una valutazione di impatto

ambientale”.

Francesco Martines (Pd) ha ribadito che “c’? un deficit di

informazioni e trasparenza nell’affrontare il tema e che il

progetto non pu? essere una sola decisione del Comune di

Porpetto”. Simile l’opinione anche del collega di partito,

Massimiliano Pozzo, pronto ad affermare che “progetti di tale

portata vanno valutati in modo trasversale”.

Rosaria Capozzi (M5s) ha sottolineato che “l’opera ? impattante

e che ? necessario che vengano trasmesse le planimetrie del

progetto per poter esprimere una valutazione pi? completa”.

Anche secondo Serena Pellegrino (Avs) “un sindaco non pu? emanare

una delibera senza uno stralcio planivolumetrico”.

Il no al polo logistico ? arrivato anche da Igor Treleani

(Fratelli d’Italia), secondo il quale “non rispetta gli attuali

strumenti di pianificazione regionale, relativi al consumo di

suolo”.

Per Marco Putto (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) “l’audizione

ha messo in evidenza i diversi punti di vista in causa” e ha

ribadito “la necessit? di una pianificazione regionale a monte”.

Da parte sua l’assessore alle infrastrutture, Cristina Amirante

ha fatto sapere che “la Regione ? attualmente impegnata nella

redazione di un disegno di legge che riconosca alla stessa una

competenza diretta nella disciplina di insediamenti logistici

dall’estensione superiore a 3 ettari” e che il “ddl mira a dare

uno strumento di coordinamento regionale, in attesa che venga

approvato il Piano di governo del territorio”.

In chiusura delle audizioni ? stato comunque ribadito che

“servir? attendere ulteriori passaggi tra committente e Comune di

Porpetto per arrivare al progetto definitivo” e che, quindi, il

tema torner? in Commissione quando tutta la documentazione sar?

pronta.

