(ACON) LOGISTICA. HONSELL (OPEN): NO A NUOVO CONSUMO SUOLO E A POLO PORPETTO

(ACON) Trieste, 19 feb – "Oggi in Commissione Ambiente, in

Consiglio regionale, si ? discusso il progetto di polo logistico

a Porpetto. Come Open Sinistra Fvg abbiamo partecipato a tutte le

assemblee pubbliche del comitato di cittadini di Porpetto che si

oppone a questo progetto: siamo scandalizzati per l’enormit? di

consumo di suolo, la mancanza di una valutazione di impatto

ambientale, la poca chiarezza finanziaria e progettuale di tale

iniziativa”. Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale

di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“Si tratta di un autentico ecomostro ovviamente non sostenibile.

Esprimiamo il nostro pieno appoggio alla comunit? che vuole

difendere il proprio territorio da megaprogetti che almeno allo

stato attuale sono opachi e potenzialmente molto a rischio”,

conclude il consigliere Honsell.

