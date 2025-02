(ACON) LOGISTICA. CAPOZZI (M5S): POCA TRASPARENZA CON CITTADINI PORPETTO

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 19 feb – “Stiamo vivendo un momento storico nel

corso del quale ? pi? che mai necessario favorire il trasporto su

ferro, osteggiando il consumo di suolo e la circolazione di mezzi

pesanti che, ovviamente, vanno a produrre CO2. Ciononostante,

l’amministrazione comunale di Porpetto esprime parere favorevole

rispetto a un progetto di sviluppo immobiliare di natura

logistica, che presupporr? una movimentazione di ben 360/400

veicoli”.

Lo rimarca, in una nota stampa, la consigliera regionale Rosaria

Capozzi (Movimento 5 Stelle), riprendendo i contenuti del suo

intervento pomeridiano avvenuto nel corso dei lavori della IV

Commissione permanente, incentrati sul Polo logistico nel

territorio del Comune di Porpetto (Udine).

“La delibera parla chiaro e gli stessi numeri che emergono dal

testo – aggiunge l’esponente pentastellata – fanno apparire

impattante un’opera prospettata su terreni peraltro agricoli.

Dalla discussione ? emersa anche la scarsa trasparenza dei vari

passaggi e un flusso informativo del tutto assente tra i

cittadini e gli stessi amministratori dei Comuni confinanti. Una

situazione che, come spesso accade (e di esempi ne abbiamo gi?

abbastanza, senza andare troppo lontano fino alla questione

dell’acciaieria), genera prevedibili contrapposizioni”.

“Il progetto c’?, cos? come le planimetrie descrittive. Ci? si

rileva esplicitamente dalla stessa deliberazione del Comune di

Porpetto del maggio scorso. Planimetrie – precisa Capozzi,

facendo riferimento anche alla presenza in aula di alcuni

portatori di interesse – che sono servite alla Giunta per poter

fornire un parere. Appare quindi strana la vaghezza di

informazioni espresse nel corso dell’audizione odierna. Cos? come

? apparso lampante che il progetto abbia trovato la contrariet?

persino di un assessore della stessa Giunta friulana”.

“Il piano di sviluppo strategico della Zona logistica

semplificata della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato lo

scorso mese di ottobre, non solo evita di inserire il Comune di

Porpetto tra quelli menzionati – sottolinea ancora la

rappresentante del M5S – ma, addirittura, non prevede neppure un

aumento del traffico stradale da qui ai prossimi anni, citando

solo un aumento del 25% del trasporto su ferro”.

“Convinti che l’ultima parola spetti ovviamente alla Giunta

Fedriga, auspichiamo – conclude Capozzi – che venga creato uno

sbarramento nel prossimo Consiglio comunale dalla stessa Giunta

di Porpetto che, meritevolmente, aveva trasformato quell’area da

industriale ad agricola, proprio per preservarne il territorio”.

ACON/COM/fa

192020 FEB 25