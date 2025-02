(ACON) LOGISTICA. BUDAI (LEGA): POLO PORPETTO, AUDIZIONE IMPORTANTE PER CR

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

nel territorio del Comune di Porpetto ? un’opera che ha

importanti ricadute dal punto vista economico, territoriale,

ambientale e sociale. Pur non esprimendo pareri o vincoli, la IV

Commissione ha diretta competenza in materia, si ? quindi voluto

convocare i commissari perch? il Consiglio possa conoscere

l’opera”.

Alberto Budai, consigliere del gruppo Lega Fvg e presidente della

IV Commissione, interviene cos?, in una nota, al termine

dell’audizione odierna.

“La notizia della modifica della destinazione d’uso di un terreno

agricolo nel territorio del Comune di Porpetto ha assunto in

breve tempo rilevanza regionale e ho ritenuto necessario che il

Consiglio regionale ne fosse interessato – conclude Budai – per

comprendere l’importanza e la grandezza di un’infrastruttura che

interessa l’economia, i trasporti e la logistica della Bassa

friulana”.

