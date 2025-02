CS Grana Padano invita a Cremona con Formaggi & Sorrisi

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Grana Padano invita a Cremona con Formaggi & Sorrisi

Zaghini: terra ricca di produzioni insegna il saper fare caseario nel mondo

In centro degustazioni, mucca didattica, laboratori e il food influencer Daniele ReponiDesenzano del Garda (BS), 18 febbraio 2025 – Cremona, capitale del latte e dei formaggi, chiama a raccolta con gusti, spettacoli e tante occasioni per stare insieme gli appassionati dei gioielli caseari con “Formaggi & Sorrisi – Cheese and Friends Festival”, dal 28 al 30 marzo.

Nel cuore storico della città del Torrazzo tornano eventi ed espositori, accolti dal Grana Padano DOP, promotore della manifestazione insieme al Provolone Valpadana DOP, rinnovando un’amicizia ed una collaborazione che puntano a promuovere il territorio con le sue bellezze e la gente che ancora ne fa una città del saper fare.

Accolti dalla mascotte Granì e dalla sua compagna Provolì, i visitatori potranno passeggiare tra sapori e profumi e partecipare a vari laboratori e degustazioni.

I più piccoli inoltre potranno fare amicizia con la mucca didattica per capire da dove parte il cammino del Grana Padano, mentre mamme, papà e tutti gli adulti più curiosi scopriranno nelle degustazioni in abbinata con altri prodotti del territorio i tanti volti del Grana Padano, anche quelli meno noti.

Ospite della quinta edizione di “Formaggi & Sorrisi” il food influencer Daniele Reponi, che realizzerà due dei suoi famosi panini utilizzando i formaggi dop ispiratori della tre giorni, Grana Padano e Provolone Valpadana.

“Cremona ha prodotto nel 2024 oltre 938mila forme di Grana Padano nei suoi nove caseifici – sottolinea Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano – confermandosi sul terzo gradino del podio tra le provincie produttrici. Conquista però il primato nella lavorazione media aziendale, con oltre 104mila forme per caseificio, un dato importante in un tessuto dove nascono altri formaggi DOP e di assoluto valore. Questa capacità imprenditoriale è un modello e “Formaggi & Sorrisi” è un forte e preciso segnale culturale: produrre in modo sostenibile, restituendo al territorio ricchezza, valori, esempi e sorrisi, le peculiarità del saper fare”.

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 142 aziende. Sono 122 quelle di lavorazione, che gestiscono 135 caseifici produttivi, 142 gli stagionatori e 197 preconfezionatori di porzionato, grattugiato e CET.