(ARC) Istruzione: Rosolen, con Fondazione Friuli Regione aumenta attrazione

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Confermato il fondo da 600mila euro per progetti negli istituti

di primo e secondo ciclo

Udine, 18 feb – “In un anno la Regione Friuli Venezia Giulia ha

aumentato da 54 a 65 milioni l’investimento a favore

dell’istruzione nella convinzione che puntare sul sistema

scolastico significa contribuire ad un’idea di comunit? alla

quale noi crediamo profondamente. Ci? per rispondere a fabbisogni

emergenti, individuando tematiche sulle quali investire in

maniera prioritaria: la Fondazione Friuli interviene in modo

complementare rispetto a questi temi, che tra l’altro raccontano,

bando dopo bando, l’evoluzione della scuola e della comunit?”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione,

Formazione e Lavoro Alessia Rosolen alla presentazione nella sede

di palazzo Antonini Stringher di Udine del Bando Istruzione da

parte della Fondazione Friuli, con il contributo e il supporto di

Intesa Sanpaolo.

“La qualit? del comparto scuola non ? legata solo alle risorse

investite, ma alla capacit? di incanalarle nei settori giusti

incrociando gli sforzi di tutti gli attori del territorio – ha

aggiunto Rosolen -. Sono gli interventi di sistema quelli che

funzionano e che garantiscono lo sviluppo dell’innovazione

sociale e tecnologica a scuola. Lingue straniere, attivit?

sportive, competenze digitali, innovazione didattica: lo sforzo

della Fondazione si allinea esattamente alle priorit? su cui si

sta muovendo l’Amministrazione regionale nella costruzione di

misure finalizzate a garantire il successo formativo e il

benessere psicofisico degli studenti. Ringrazio per questo la

Fondazioni Friuli la cui azione si conferma essere fondamentale

per mantenere in ottimo stato la nostra scuola”.

Il presidente della Fondazione Giuseppe Morandini ha confermato

il fondo di 600mila euro a sostegno del potenziamento

dell’attivit? didattica e la sperimentazione di modelli formativi

innovativi.

In particolare, riceveranno un contributo progetti riguardanti le

relazioni internazionali, il doposcuola, il miglioramento delle

competenze motorie e i percorsi per il benessere di classe e di

scuola.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 20

marzo da scuole, sia pubbliche sia paritarie, dei territori di

Udine e di Pordenone, e varranno per progetti da sviluppare

nell’anno scolastico 2025-26.

Due esempi concreti di progetti, entrambi di scambi

internazionali finanziati con il bando precedente, sono stati

illustrati dagli stessi protagonisti.

Il docente Roberto Copetti ha raccontato l’esperienza degli

studenti dell’Isis Paschini-Linussio di Tolmezzo, appena

rientrati da un soggiorno ad Amsterdam, in Olanda, dove si sono

confrontati con professori e ricercatori dell’Illc (Insititute

for Logic, Language and Computation) e del Diep (Dutch Institute

for Emergent Phenomena).

Porter? i propri studenti ancora pi? lontano il progetto del

Liceo scientifico “Grigoletti” di Pordenone, illustrato dal

docente Walter Manzon. A luglio e quindi dopo il conseguimento

del diploma, una classe a indirizzo di Scienze Applicate voler?

in Cina per visitare l’esperimento Juno (fisica dei neutrini) per

il quale sono impegnate diverse universit? italiane, in primis

Milano e Padova. I neodiplomati saranno ospiti di un liceo di

Canton con cui ? attivo un gemellaggio.

“Un ulteriore sforzo – ha osservato Rosolen – sar? anche quello

di far conoscere le eccellenze internazionali che il nostro

territorio pu? offrire a chilometro zero. Oltre a quelli gi?

noti, come Sincrotrone e tanti altri, proprio due giorni fa ?

stato inaugurato il collegamento quantistico tra le due

universit? di Trieste e Udine, una punta di innovazione che pochi

sistemi universitari possono vantare”.

ARC/EP/pph

181457 FEB 25