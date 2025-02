(ARC) Infrastrutture: Amirante, sviluppo Abs necessita di piano ferroviario

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Pozzuolo del Friuli, 18 feb – “L’imponente piano di sviluppo

delle acciaierie Abs che porteranno a triplicare il numero di

treni in transito da e per lo stabilimento necessita di un

parallelo rafforzamento del contesto ferroviario di

infrastruttura pubblica. Per questo promuoveremo a breve un

tavolo di confronto al ministero delle Infrastrutture attorno a

cui riunire tutti i player interessati: Rfi, Confindustria,

Cosef, aziende”.

Questo il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio Cristina Amirante a margine dell’incontro che si ?

tenuto stamattina nella sede di Acciaierie Bertoli Safau (Abs) a

Pozzuolo del Friuli a cui hanno partecipato Marco Di Giacomo,

amministratore delegato dell’azienda, Anna Mareschi Danieli, per

il Gruppo Danieli e per Confindustria, Marco Bruseschi per il

Cosef, oltre ai componenti tecnici.

L’Abs prevede un piano di investimenti nell’arco 2023-2028 di

oltre 800 milioni di euro con l’obiettivo primario di rendere

l’azienda sempre pi? sostenibile e preparata ad affrontare un

mercato complesso e globalizzato. Tale piano di sviluppo prevede

la realizzazione di una nuova linea produttiva e svariati

interventi sul sito esistente che concorreranno ad incrementare

la verticalizzazione produttiva oltre alla capacit? produttiva

del sito di Cargnacco, sino ad oltre 2 milioni di tonnellate di

acciai lunghi speciali.

L’impegno dell’azienda ? allineato alle normative nazionali ed

europee sulla decarbonizzazione. L’obiettivo primario ? quello di

minimizzare l’impatto ambientale riducendo i flussi di materiale

su gomma e massimizzando quelli ferro. Questa strategia vedr?

l’azienda triplicare i volumi movimentati a mezzo treno. Questa

crescita prevede degli investimenti gi? in corso in raccordi

ferroviari all’interno dello stabilimento e un’infrastruttura

relativa al nodo di Udine che possa supportare tali sviluppi sia

a regime sia nella fase di realizzazione delle nuove opere

previste da Rfi.

“Per l’entit? delle risorse messe in campo da Abs e dal Gruppo

Danieli ? evidente che siamo di fronte ad infrastrutture

strategiche che richiedono un adeguamento della rete ferroviaria

che afferisce al nodo di Udine”, ha evidenziato l’assessore “in

particolare, il futuro scalo di Cargnacco, che entrer? a pieno

regime con la dismissione dei binari di Udine Parco, deve avere

la capacit? di assorbire l’attuale carico di mezzi pi? lo

sviluppo atteso da Abs nei prossimi anni. Oltre al tema degli

investimenti va dunque valutato, congiuntamente tra tutti gli

attori interessati, anche il cronoprogramma dei lavori” ha

concluso l’assessore.

A queste opere si aggiungono quelle gi? in cantiere o programmate

dal Cosef tra Udine e Pavia di Udine che includono due binari

(quasi conclusi e pronti per il collaudo), altri tre binari

progettati e da appaltare, che si prevede saranno pronti nel

primo trimestre del 2026, ulteriori cinque binari in

progettazione.

