26 febbraio, prima edizione della rassegna “FILM-ARS”, Napoli – FrameArsArtes

NASCE LA RASSEGNA “FILM-ARS”, FESTIVAL DI FILM D’ARTE A NAPOLI

Prenderà il via dal prossimo 26 febbraio, la prima edizione della rassegna cinematografica FILM-ARS, con la

direzione artistica e a cura della regista e autrice M. Deborah Farina, all’interno della Galleria d’Arte

Contemporanea di Napoli Frame Ars Artes diretta dall’Arch. Paola Pozzi.

Sviluppata in una variegata serie di appuntamenti e incontri, la rassegna, vero e proprio festival

multimediale, proporrà film d’arte su arte figurativa, architettura, design, fotografia, arti applicate e raccordi

artistici con musica, poesia, letteratura. Dalle proiezioni ai talk, dagli eventi tematici agli incontri con registi,

artisti, interpreti, critici, FILM-ARS trasporterà l’audience all’interno dei meandri e delle connessioni tra

cinema sperimentale e cultura pop, in una immersione cinephile a 360 gradi, nel variegato mondo dell’arte.

Molti gli spunti tematici presenti, dalla transavanguardia al design industriale, al cinema espanso, spaziando

tra i diversi ambiti: da brand quali Picasso o De Chirico, da Andy Warhol e la sua Factory Pop

all’Avanguardia del New American Cinema, fino agli approfondimenti sulle opere cine-figurative-performative

di Mario Schifano, Mimmo Paladino, Mario Ceroli, Christo e Jean-Marie, o i docufilm sui grandi architetti del

Novecento quali F.L. Wright, Le Corbusier, Renzo Piano. Opere intersecate come un unico puzzle a film a

soggetto di ricerca estetica, oltre che contenutistica, come per autori quali Jarmush o Kubrick, accanto ai

biopic di fondamentali talent-scouts per la diffusione di opere e artisti; il tutto con uno sguardo sempre aperto

sull’arte e sulla cultura partenopea e le sue seminali diramazioni. Proprio in questo senso, il primo degli

iniziali quattro incontri programmati, sarà l’evento tematico Napoli ritrovata. Percorsi dell’Accademia di Belle

Arti di Napoli, dedicato alla grande influenza dell’istituzione nella formazione di arte e artisti a Napoli dagli

anni Cinquanta agli Ottanta. L’evento, a cura di Lino Vairetti, si dividerà tra il talk e la proiezione del

documentario inedito Alla ricerca dell’arte perduta di Tony Stefanucci. Stessa formula sia per la pre-apertura

del cine-vernissage del 26 febbraio (con la proiezione di Peggy Guggenheim a Venezia del 1971, sia per i

successivi eventi: il 2 aprile l’omaggio a Lucio Amelio con il docufilm Terre Motus di Mario Martone; il 24

aprile l’evento sul cinema espanso, con la proiezione del docufilm Anarchitaly. Cinema espanso e

underground italiano 1960-1978 di M. Deborah Farina (approfondimento visivo e sensoriale sul film-making

‘anarchico’ di pittori-poeti-performers quali tra gli altri, Nato Frascà, lo stesso Schifano, Carmelo Bene,

Augusto Tretti, Mario Carbone, Marcello Grottesi). FILM-ARS, rassegna di film d’arte e festival multimediale,

prima edizione, a partire da mercoledì 26 febbraio, ore 19.00, Galleria Frame Ars Artes, Corso Vittorio

Emanuele 525, Napoli.