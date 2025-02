(ACON) VILLACH. NOVELLI (FI): COMUNIT ISLAMICHE DEL FVG CONDANNINO ATTACCO

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

Villach. Feriti altri cinque innocenti, di cui due gravemente.

Ennesimo attacco di matrice islamica in una citt? dell’Occidente,

questa volta al confine con il Friuli Venezia Giulia. Perch? le

comunit? islamiche locali non condannano questo gesto

imperdonabile? Perch? non prendere le distanze dagli estremisti

pubblicamente?”.

Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, in una

nota sostiene che “servono parole e, soprattutto, fatti per

punire un musulmano che pugnala degli innocenti, uccide un

ragazzo e ferisce cinque persone nell’apparente totale

indifferenza delle comunit? islamiche. Ho presentato una mozione

che propone la creazione di un tavolo permanente con tutti gli

imam e i rappresentanti dei centri di preghiera musulmana

presenti in Friuli Venezia Giulia per avviare un dialogo

finalizzato ad approfondire la conoscenza reciproca. Il dialogo ?

possibile se ci sono delle basi comuni, naturalmente. Condizione

imprescindibile ? la condanna del terrorismo e della violenza”.

Novelli chiude: “Chi abita qui, manda i propri figli a scuola,

lavora e progetta una vita non pu? chiamarsi fuori. Non c’? posto

per chi insulta, offende, aggredisce, uccide urlando ‘Allah

akbar’. Il fondamentalismo islamico sta esasperando anche i pi?

moderati. Confido che la maggioranza lucida e consapevole sappia

prendere le distanze dagli estremisti. Il drammatico episodio di

Villach pu? divenire l’occasione affinch? le comunit? islamiche

inizino a esprimere distanza e condanna verso le frange violente,

in attesa dell’istituzione del tavolo di confronto che ho

proposto con la mozione”.

