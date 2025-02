(ACON) CACCIA. BORDIN A PRECENICCO: GRAZIE PER IMPEGNO A TUTELARE TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

"Andare nelle scuole a spiegare il

ruolo del cacciatore potrebbe rivelarsi un’attivit? fondamentale

per garantire il futuro del nostro territorio. Vi ? il rischio

che le persone si facciano un’idea sbagliata della figura del

cacciatore. Diventa, pertanto, essenziale rapportarsi con le

scuole per far capire alle nuove generazioni quanto sia prezioso

il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e il controllo

della fauna selvatica”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Fvg,

Mauro Bordin, ? intervenuto al tradizionale appuntamento di

Precenicco organizzato dalla locale riserva di caccia a cui hanno

preso parte diverse realt? del paese.

“Tanta partecipazione – ha notato Bodin- ? segno che avete

lavorato bene nei rapporti e nelle relazioni. Mi fa molto piacere

ascoltare le vostre iniziative, perch? sono positive e rivolte ai

giovani, una platea alla quale dobbiamo prestare grande

attenzione, calibrando con equilibrio e buon senso i messaggi che

trasmettiamo ai ragazzi”.

“Continuate su questa strada, facendo sinergia sul territorio e

in particolare con gli agricoltori, perch? le problematiche

dell’agricoltura sono strettamente legate anche alla gestione

della fauna. Complimenti per le vostre iniziative – ha concluso

il presidente del CR ringraziando la riserva di caccia di

Precenicco e il suo presidente, Gianluigi Delicato.