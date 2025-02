(ACON) BIBLIOTECA CR. 19/2 PRESENTAZIONE LIBRO TRIESTE FILES DI MARANZANA

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

lun 17 febbraio 2025

Biblioteca del Consiglio regionale “Livio Paladin” ospiter? la

presentazione del libro “Trieste files. Le verit? nascoste dalla

Seconda guerra mondiale ad oggi”, di Silvio Maranzana, per 35

anni cronista del quotidiano “Il Piccolo”.

Le inchieste e i reportage da inviato di Maranzana, realizzati

nell’arco di un quarto di secolo per il quotidiano Il Piccolo,

affiancati ad alcune memorie di viaggi personali, tratteggiano la

Trieste del Novecento e del Duemila e i suoi rapporti con

l’Italia, l’Europa, il mondo.

“Qui non solo – si legge nella presentazione del volume – non c’?

il filtro di Internet e dei social media, ma nemmeno la comodit?

di una sedia e di una scrivania, per cui l’angolo di visuale

risulta inedito per i tempi attuali. Tutto ? raccontato on the

road anche a migliaia di chilometri di distanza, da spettatore

diretto oppure raccolto dalla viva voce dei protagonisti o dai

testimoni contemporanei o sopravissuti. L’arco temporale ? quello

che va dalla Seconda guerra mondiale fin quasi ai giorni nostri.

Sfilano nazisti e criminali di guerra, partigiani di Tito e spie,

‘gladiatori’ e mafiosi, terroristi e contrabbandieri, nuovi

strateghi del terrore e insospettabili signori del male, ma anche

investigatori capaci, politici coraggiosi e imprenditori

illuminati”.

Veit Heinichen, autore della prefazione, rivela di aver tratto

spunto anche da queste inchieste per alcuni dei suoi libri noir.

Silvio Maranzana, triestino d’origine, ? laureato in Filosofia.

Giornalista professionista, da cinque anni ? direttore della

rivista Nord Adriatico magazine. In una quindicina di libri

pubblicati ha indagato aspetti storici, politici, economici,

sportivi e trame criminali di Trieste e delle terre vicine.

