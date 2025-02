(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

UE. BIGNAMI (FDI): RECUPERI PROPRIA IDENTITA' E PROPRIO FUTURO

“Dopo aver dedicato decenni a smantellare le proprie radici e i propri valori in nome dell’ideologia woke, aver distrutto la nostra industria inseguendo follie green, essersi dedicati a farine di grillo ed asterischi vari, i tecnocrati radical chic di Bruxelles si sorprendono che qualcuno svegli l’Europa e ne denunci l’irrilevanza. Doveva svegliarsi da tempo, come Fratelli d’Italia da anni chiede: fermare ecofollie che colpiscono industria e operai, riaffermare la propria identità culturale difendendo radici e confini, realizzare una difesa comune per proteggere i popoli europei. Il resto è il silenzio di chi ha perso la propria identità e il proprio futuro”. Così in un post sui social il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

