(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 SPARI SU PISTA CICLABILE, CHERCHI (M5S): ATTIVITÀ VENATORIA IN AREA FREQUENTATA DA BAMBINI, INACCETTABILE

“Condanno con fermezza l’inaccettabile episodio avvenuto a Capoterra, dove cacciatori hanno sparato in prossimità della pista ciclabile, mettendo in pericolo residenti, ciclisti e animali. È inaccettabile che un’area frequentata da famiglie e bambini diventi teatro di un’attività venatoria irresponsabile. Chiedo un intervento immediato delle autorità competenti affinché venga istituito un divieto di caccia chiaro e rigorosamente rispettato. La sicurezza pubblica deve essere una priorità assoluta: non possiamo aspettare che accada una tragedia prima di agire.” Lo dichiara Susanna Cherchi, deputata del M5S.

