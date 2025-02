(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 SICUREZZA. DE CORATO (FDI): SPARATORIA A MILANO DIMOSTRA CHE CITTÀ È FUORI CONTROLLO

“Ancora una volta Milano è teatro di una brutale esecuzione, questa volta in un panificio di Piazzale Gambara, con un morto e un ferito gravissimo. La situazione della sicurezza in città è fuori controllo, e chi continua a minimizzare la gravità del problema sta ingannando i cittadini. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un’escalation di violenza preoccupante: accoltellamenti, rapine, aggressioni e ora un vero e proprio agguato a colpi di pistola. Eppure, c’è ancora chi cerca di negare la realtà, come l’ex capo della Polizia Gabrielli, che ha avuto il coraggio di affermare che con il centrodestra c’erano più reati. Un’affermazione smentita dai fatti: la criminalità cresce, i posti di blocco vengono sfondati impunemente, e gli attacchi alle forze dell’ordine si moltiplicano, alimentati dalle dichiarazioni irresponsabili di Sala e Gabrielli contro i Carabinieri nella vicenda Rami. Milano non può diventare un far west. Servono presidi fissi delle forze dell’ordine nei quartieri più a rischio, più uomini in divisa nelle strade e una politica che non sia complice di questa deriva. La sinistra smetta di negare l’evidenza e prenda atto che il modello di sicurezza che ha imposto non funziona. È ora di cambiare rotta prima che sia troppo tardi.” Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Milano, commentando la sparatoria avvenuta ieri sera a Milano.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati