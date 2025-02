Sanremo nell’era Meloni, Pacifico: primi cinque classificati tutti maschi e le donne?

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: Sanremo nell’era Meloni dei primi cinque senza donne.

16 febbraio 2025

Fa impressione vedere solo uomini nei primi cinque classificati al Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Tempo di discriminazioni così palesi da sembrare normalità. È l’era meloniana, senza parità di genere perché la donna forte già c’è e tanto basti. Messaggi mediatici pericolosi di sopraffazione che gli uomini intendono come naturale situazione relazionale in cui le donne ancora devono lottare con il lento e delicato processo di autodeterminazione. Giorgia riceve un premio di consolazione e l’affetto del pubblico, che sembra compensare il pregiudizio del risultato al maschile che impone: tu sei donna e bravissima artista ma devi stare al tuo posto, lì dove non destabilizzi il sesso forte. Il risultato di Sanremo è la fotografia plastica del regime che viviamo dove nulla al femminile incide tantomeno Giorgia Meloni PdCM, fumo negli occhi che ha accettato il ruolo per non morire. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.