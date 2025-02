(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Sanremo. Marcheschi (FdI): grazie a Conti e dirigenza Rai Festival è stato successo senza eccessi

“Il Festival di Sanremo che si è appena concluso non è stato soltanto promosso in termini di ascolti record ma anche sul piano dei contenuti e per il fatto di essere tornati a porre al centro dello spettacolo le canzoni. Tutto questo non a discapito dei contenuti, a dimostrazione che non è necessario prestarsi a performance provocatorie e pretestuose, oppure a monologhi ed esibizioni esasperate per raccontare e denunciare temi di particolare rilevanza sociale. Quest’anno a Sanremo a fare notizia sono le canzoni. E possiamo dire, finalmente. E’ il trionfo della semplicità che ha accantonato anni di cafonate, look improbabili e testi aggressivi dando risalto anche al bello della nostra Italia di cui il Festival di Sanremo è espressione ed icona. Di tutto questo va dato merito a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ma soprattutto alla nuova dirigenza della Rai che ha dimostrato la capacità di organizzare un evento che in Europa non ha eguali. E’ proprio il caso di dirlo, bravi tutti!”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, componente della Commissione Vigilanza Rai.

