informazione, premio laurea ‘Villotta’, iscrizioni aperte

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Quarta edizione, istituito dal Consiglio nazionale e del Fvg dell’Ordine dei giornalisti

INFORMAZIONE E GIORNALISMO, ISCRIZIONI APERTE

AL PREMIO DI LAUREA “PIERO VILLOTTA”

Rivolto ai laureati in Relazioni pubbliche e in Comunicazione integrata

per le imprese e le organizzazioni

Udine, febbraio 2025 – Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Premio di laurea in

memoria di Piero Villotta, già presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e

consigliere nazionale dell’Ordine. Il premio, del valore di 2000 euro, è rivolto ai laureati in Relazioni

pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine. La

tesi di laurea deve riguardare il tema “Comunicazione, sostenibilità e nuove tecnologie: effetti

sull’informazione pubblica”, con particolare attenzione alla rivoluzione digitale, all’utilizzo

dell’intelligenza artificiale e agli effetti di influenza sociale prodotti dall’informazione giornalistica.

Possono partecipare i laureati con tesi discusse dal 2020 fino al 15 aprile, ultimo giorno utile per

presentare la domanda di partecipazione.

Il premio è stato istituito dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e da quello regionale del

Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa intende ricordare il lungo e qualificato impegno di Villotta, a livello

regionale e nazionale, per la valorizzazione e la difesa dei valori dell’informazione e del lavoro

giornalistico.

La Commissione valutatrice del premio sarà composta dal presidente dell’Ordine dei giornalisti del

Friuli Venezia Giulia e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti,

della famiglia Villotta, da un docente designato dall’Università di Udine e da un esperto designato

dall’Ordine dei giornalisti regionale. La Commissione esaminerà tutti gli elaborati pervenuti nei

termini, nominerà il vincitore e attribuirà le eventuali Menzioni speciali. Per la valutazione finale

saranno presi in considerazione il curriculum e i voti d’esame del candidato.

la copia della tesi di laurea con un riassunto del lavoro di tesi, il curriculum vitae in formato

europeo, il certificato di laurea con gli esami sostenuti e i relativi voti e copia di un documento