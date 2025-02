(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 XYLELLA, M. MATERA (FDI): REGIONE PUGLIA HA DIMOSTRATO SUA INADEGUATEZZA

“Un attacco gratuito e fuori luogo quello dell’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, che invece di ringraziare il Governo Meloni dell’aver sbloccato i 30 milioni di euro per aiutare le aziende colpite dalla Xylella fa polemica sul bando per garantire una corretta erogazione dei fondi. Il settore olivicolo è primario strategico per la Puglia e i danni causati dalla Xylella sono stati devastanti per la nostra agricoltura. Invece di ringraziare il ministro Lollobrigida e il Sottosegretario La Pietra per l’interesse mostrato, Pentassuglia ha preferito attaccarli, dimostrando la propria inadeguatezza per il ruolo che ricopre. Il Governo Meloni è intervenuto per sopperire a uno dei disastri di cui la Regione Puglia deve assumersi interamente la responsabilità”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, dopo le polemiche sollevate dall’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia alla Camera di Commercio di Lecce.

