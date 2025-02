San Carlo, Zinzi (Lega): Giù le mani dal Teatro, pronto a incontrare coristi”

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

“Giù le mani dal Teatro San Carlo di Napoli che non merita certo di finire in prima pagina per colpa di chi asseconda stupidi pregiudizi e maldicenze. Il Teatro lirico è l’immagine migliore che la cultura partenopea e italiana possa esportare a livello internazionale, con i suoi artisti che rappresentano una vera eccellenza e che sono pronto ad incontrare, quando vorranno, per dimostrare la mia riconoscenza per quello che fanno e il mio pieno sostegno dopo le vigliaccherie che sono costretti a subire in questi giorni. Basta infangare il nome del San Carlo e dei suoi coristi: è un tempio sacro di storia, cultura e musica e ne siamo orgogliosi”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.