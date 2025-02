MILANO, lunedì 17 febbraio 2025, h. 10.00 – Presentazione 30° Rapporto ISMU sulle migrazioni

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 30° Rapporto

sulle migrazioni

17 febbraio 2025

10.00-18.30

Teatro Franco Parenti

Presentazione 30° Rapporto

17 febbraio 2025

10.00-13.00

10.00

In presenza Teatro Franco Parenti Milano

Live streaming YouTube Fondazione ISMU

Iscrizioni su teatrofrancoparenti.it

→ Saluti istituzionali

Andrée Ruth Shammah, Direttrice Teatro Franco Parenti

Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo

Gian Carlo Blangiardo, Presidente Fondazione ISMU ETS

10.30

→ Liberiamo le migrazioni dalle passioni: la ‘spinta gentile‘ di ISMU

Nicola Pasini, Segretario Generale Fondazione ISMU ETS

10.45

→ Il 30° Rapporto sulle migrazioni 2024. Gli aspetti statistici

Livia Elisa Ortensi, Settore Statistica Fondazione ISMU ETS

11.10

→ Lavoro, scuola, diritti, religioni, Europa: le frontiere dell’integrazione

Marco Castelnuovo, Corriere della Sera dialoga con gli/le esperti/e di Fondazione ISMU ETS

Ennio Codini, Settore Legislazione

Alessia Di Pascale, Settore Europa e Paesi Terzi

Mariagrazia Santagati, Settore Educazione

Giovanni Giulio Valtolina, Settore Religioni

Laura Zanfrini, Settore Economia, Lavoro e Welfare

12.15

→ Le verità della terra, le verità del mare

Paolo Giordano, scrittore

Programma pomeriggio

17 febbraio 2025

14.15-18.30

14.15

In presenza Teatro Franco Parenti Milano

I workshop sono a numero chiuso

Iscrizioni su ismu.org

→ Workshop

WS 1 – Cittadinanza: una sfida aperta

WS 2 – Ricerca e filantropia nell’era dei Big Data e dell’IA (in collaborazione con Fondazione Cariplo)

WS 3 – Incroci di sguardi negli spazi della vita quotidiana

WS 4 – Migrazioni e lavoro: (il)legalità, (in)sostenibilità e (esc)inclusione

16.00

Pausa caffè

16.15

Restituzione dei lavori dei workshop a cura di Fondazione ISMU ETS

17.30

→ Un brindisi per i 30 anni del Rapporto ISMU

Letture con Fausto Cabra, attore