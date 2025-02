(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 FISCO. TESTA (FDI): AUMENTO TASSE VIZIO TIPICO DELLA SINISTRA

“A sinistra non si smentiscono mai. Mentre il governo Meloni sta lavorando alacremente per ridurre le tasse, come ha fatto nelle scorse leggi di bilancio con il taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle aliquote Irpef e come continuerà a fare, Conte e Schlein propongono una super patrimoniale, a livello europeo e nazionale, per i ricchi. E mentre in questo caso si tratta soltanto di una proposta, in Emilia-Romagna – e presto anche in Toscana – è già realtà un aumento scriteriato delle imposte regionali per far fronte ai disastri finanziari prodotti dalla sinistra. Chi accusa il governo Meloni di essere la causa di questi aumenti di imposte non solo è in malafede ma sta mentendo agli elettori. Evidentemente la sinistra quando è in difficoltà preferisce spargere menzogne e tassare i cittadini piuttosto che tagliare gli sprechi: un vizio che gli italiani conoscono bene e che hanno deciso di fermare, dando fiducia a Fratelli d’Italia e al governo Meloni che, invertendo il paradigma tipico dei progressisti, sta puntando sulla crescita, tagliando le spese inutili e, al contempo, le tasse”. Lo dice Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze alla Camera.

