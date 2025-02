[Comune Palermo] cs Gesap adesione a M’illumino di meno

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

Il 16 febbraio iniziative per sensibilizzare i passeggeri sul risparmio energetico

Palermo, 15 febbraio 2025 – L’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo aderisce alla ventunesima edizione di “M’illumino di meno” che si svolgerà domani, 16 febbraio 2025.

La giornata, istituzionalizzata con la legge 34 del 2022, è dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Ad organizzarla è la trasmissione radiofonica Caterpillar su Rai Radio2 con Rai per il Sociale.

Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, è impegnata in un vasto programma per la gestione della riduzioni delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale. L’aeroporto di Palermo, infatti, rientra tra i pochi scali nazionali già certificati al “livello Neutrality” del programma internazionale Airport carbon accreditation (Aca), promosso da Aci Europe.

Dal punto di vista degli investimenti green, Gesap ha già installato impianti fotovoltaici attraverso i quali produce mediamente un’energia annua 100% green pari a circa 650.000 kWh, ciò consente di ridurre le emissioni di circa 344.500 chilogrammi di CO2. Nei prossimi anni la società ha in programma l’installazione di nuovi impianti, per raggiungere un obiettivo di potenza complessiva pari a 1500 kW. All’interno del sedime aeroportuale sono state inoltre installate diverse colonnine per la ricarica elettrica delle auto elettriche.

“Questa giornata rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di ridurre i consumi energetici e adottare pratiche più ecologiche, contribuendo così alla salvaguardia del nostro pianeta”, dice Massimo Abbate, direttore generale di Gesap.

Domani, in aeroporto saranno organizzate una serie di iniziative per sensibilizzare i passeggeri e gli operatori aeroportuali sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Si svolgerà una sessione formativa per il personale aeroportuale sugli impatti del fast fashion su emissioni e sostenibilità, a cura dei professori Giovanna Marchionni e Paolo Gandini del laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano.

Per l’occasione, all’interno del terminal passeggeri, come gesto simbolico di risparmio energetico, in alcuni momenti della giornata sarà ridotta l’illuminazione di alcune aree. Saranno inoltre distribuiti ai viaggiatori alcuni gadget insieme ai volantini con il decalogo dell’iniziativa, che si potrà leggere anche sugli appositi totem presenti nelle sale dell’aerostazione. Ben visibili anche gli adesivi che invitano i passeggeri ad usare le scale al posto di ascensori e scale mobili, al fine di ridurre i consumi di energia elettrica.

“L’adesione a M’illumino di meno è ormai una tappa fissa – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap – perché i piccoli gesti contro lo spreco energetico possono fare la differenza nella lotta ai cambiamenti climatici. La sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale per la crescita dello scalo aereo. L’obiettivo rimane l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050”.

Ufficio stampa Gesap spa