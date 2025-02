C.S.DONAZZAN (FDI-ECR): “Ferma condanna all’aggressione degli attivisti del Centro Sociale a Padova contro il banchetto di Casapound”

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 *DONAZZAN (FDI-ECR): “Ferma condanna all’aggressione degli attivisti del

Centro Sociale a Padova contro il banchetto di Casapound” *

“Una brutta pagina, scritta dai soliti professionisti della violenza”.

Esordisce così Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia,

commentando l’aggressione al banchetto di Casapound da parte di attivisti

di un Centro sociale che si è verificata oggi in Prato della Valle a

Padova. “Un fatto inaccettabile che condanniamo con fermezza – continua

Donazzan – e l’auspicio è che a fare altrettanto siano tutte le forze

politiche senza ambiguità. La prevaricazione non può mai sostituirsi alla

dialettica politica, con buona pace di una certa sinistra che ancora oggi

difende o giustifica le azioni degli antagonisti”.

Donazzan lo sottolinea: “I militanti di Casa Pound si stavano limitando ad

una raccolta firme per la remigrazione durante un banchetto regolarmente

autorizzato dalla Questura. Una proposta sulla quale si può essere o non

essere d’accordo, ma quello che non si può in alcun modo giustificare è la

violenza. Una vile aggressione da parte di chi, anziché confrontarsi in

modo civile e con rispetto per l’altro, continua ad alzare il clima di

tensione. Un ringraziamento va alle Forze dell’Ordine, prontamente

intervenute per ripristinare l’ordine e la sicurezza, portando in Questura

i responsabili che faranno i conti con la giustizia”.