(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 PIAGGIO AEROSPACE. FRIJIA (FDI): GOVERNO TRASFORMA CRISI IN OPPORTUNITA’ SVILUPPO

“Come parlamentare della Liguria ringrazio il governo Meloni e in particolare il ministro dello sviluppo economico e del Made in Italy Urso per il grande lavoro svolto rispetto al dossier di crisi della Piaggio Aerospace di Villanova D’Albenga, fiore all’occhiello del settore aereo non solo del nostro territorio ma della Nazione. È stato un percorso complesso. Oggi la Piaggio Aerospace vive un nuovo inizio, proprio nel giorno dell’annuncio dell’eliminazione dalle spese per la difesa dal conteggio del piano di stabilità: una interessante coincidenza temporale”. Lo ha detto la deputata ligure di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia.

“Oggi l’azienda potrebbe diventare leader nella costruzione di droni e attivare così un percorso virtuoso dopo tre bandi per l’acquisto dell’azienda andati deserti. La regia del ministero ha fatto la differenza nella risoluzione di questo delicato dossier industriale che vede salvaguardato il posto di lavoro di centinaia di persone. Abbiamo trasformato una crisi in un’opportunità di sviluppo. Esprimo quindi il mio sentito ringraziamento per il lavoro messo in campo e per il risultato acquisito ancora una volta dal governo Meloni e dai suoi ministri. Oggi abbiamo raggiunto un grande obiettivo. È una bella giornata che dimostra che quando si lavora bene i risultati si raggiungono. Questa – conclude Maria Grazia Frijia – è l’unica azienda che produce aerei in Italia, dobbiamo valorizzarla e continuare a farla crescere”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati