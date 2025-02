Comunicato stampa / SFERMUSIC IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PROPONE DUE CONCORSI INTERNAZIONALI DI STRUMENTI MUSICALI E PIANOFORTE PER GIOVANI DAI 6 AI 25 ANNI

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

SferMusic, Associazione Culturale Internazionale di Musica e Arte no profit, in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, indice e organizza due Concorsi Internazionali per giovani musicisti e pianisti dai 6 ai 25 anni, che si terranno nello storico Palazzo Terzi, sede del Municipio.

La finalità di questi concorsi è sostenere e promuovere i giovani talenti, musicisti e pianisti, italiani e provenienti da paesi europei ed extra-europei, come sottolinea il Sindaco del Comune di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di SferMusic, associazione del territorio, perché porta nel nostro Comune una manifestazione con caratteri di unicità e dall’indiscutibile valore sociale, oltreché artistico. Creare opportunità per i giovani, tanto più se talentuosi, è un impegno di questa Amministrazione». Il Concorso Europeo SferMusic “GIOVANI MUSICISTI” si svolgerà dal 20 al 23 febbraio e prevede le sezioni di pianoforte, archi, chitarre, fiati, duo pianistico a 4 mani, ensemble dal duo al quintetto. Il Concorso Internazionale SferMusic “THE PIANO” si terrà dal 5 al 9 marzo e comprenderà le sezioni di pianoforte solista, duo pianistico a 4 mani, pianoforte e orchestra suonata al 2° pianoforte, duo pianistico a 2 pianoforti, trascrizioni per 4 mani o 2 pianoforti e strumenti (fino al quintetto), performance esperienziale per pianoforte solista, duo pianistico a 4 mani e 2 pianoforti, duo pianistico con strumenti fino al quintetto.

Entrambe le selezioni, si concluderanno con un Concerto di Gala dei premiati, aperto al pubblico, rispettivamente domenica 23 febbraio e domenica 9 marzo alle ore 17.30 nel Salone degli Affreschi di Palazzo Terzi.

SferMusic è un’associazione di Sommacampagna e ha inserito alcuni aspetti mancanti nelle proposte esistenti nel panorama dei concorsi musicali per giovani, come spiegano Laura e Beatrice Puiu che rappresentano uno dei più importanti duo pianistici internazionale: «Le due competizioni vogliono essere una risposta concreta alle esigenze didattiche, educative, artistiche e professionali di oggi, proponendosi come un punto di riferimento per il miglioramento del percorso formativo/creativo e del consolidamento della carriera musicale professionale dei giovani talenti. Un’opportunità, e non ce ne sono molte, per sperimentare e ampliare nuovi repertori, suonare dal vivo di fronte ad una Commissione formata da docenti e Maestri di fama, ed esibirsi su pianoforti Steinway & Sons. Ringraziamo l’Amministrazione per aver colto l’importanza dell’iniziativa e per il supporto». Le competizioni saranno infatti presiedute da Commissioni formate da Maestri, Professori insegnanti in Conservatorio e concertisti di fama, Steinway Artists e daranno ai partecipanti la possibilità di scoprire nuovi compositori e nuovi repertori, grazie alle Sezioni dove sono previsti brani obbligatori.

Entrando nel dettaglio delle unicità di queste due nuove proposte, per la prima volta in Italia vengono proposte una sezione specifica come quella dedicata al pianoforte e orchestra suonata al secondo pianoforte e una nuova sezione dedicata a duo pianistici a 4 mani e 2 pianoforti insieme ad altri strumenti o voce e, per la prima volta nei Concorsi Musicali, vengono proposte le nuove Sezioni dedicate alle performances esperienziali. Quest’ultima introduzione significa che pianisti solisti e duo pianistici, anche in ensemble, possono sperimentare e proporre nuovi modi di fare musica attraverso un approccio musicale che si concentra sull’interazione profonda tra il suono e l’esperienza emotiva, psicologica e fisica dell’ascoltatore. Determinante poi, la volontà di colmare la mancanza di competizioni nazionali o internazionali che offrono a tutti i vincitori del Primo Premio una Borsa di Studio in denaro (e non soltanto ai Primi Premi assoluti), indispensabile a chi studia il pianoforte o uno strumento musicale. SferMusic, assieme a tutti i collaboratori ed i sostenitori che hanno aderito al progetto nell’obiettivo di dare un aiuto concreto al complesso percorso formativo di chi studia uno strumento musicale, per l’edizione 2025 offre un montepremi totale di 18.000 euro, suddiviso in 40 Borse di Studio a tutti i Primi Premi di tutte le Categorie delle Sezioni di entrambi i Concorsi per un totale di 9.000 euro, buoni di acquisto strumenti musicali e accessori presso negozi di Musica e di Pianoforte per un valore di 500 euro, materiale didattico per un valore di 2.500 euro, registrazione professionale di 2 CD per tutti i vincitori del Primo Premio e concorrenti meritevoli per un valore di 6.000 euro, concerti premio con rimborso spese in Italia e all’estero, Masterclasses e Corsi di Perfezionamento.

In generale, gli organizzatori evidenziano una carenza di competizioni per giovani e giovanissimi che stanno ancora studiando e non sono iscritti a Conservatori di Musica o Istituti di Musica Pareggiati: «Questa iniziativa valorizza il nostro territorio e stimola gli scambi culturali nazionali ed internazionali attraverso la cultura musicale. In considerazione della carenza generale di opportunità di questa qualità e del fatto che a febbraio-marzo sul territorio nazionale è quasi assente la proposta di concorsi per giovani musicisti, auspichiamo diventi una proposta annuale di sempre maggiore prestigio» conclude l’Assessore alla Cultura Erika Venturelli.

