(ACON) CASE ATER. PUTTO (PAT-CIV): RITARDI NEI LAVORI AD AZZANO DECIMO

(ACON) Trieste, 14 feb – "Ho sollevato in Commissione la grave

situazione legata ai ritardi nei lavori di efficientamento

energetico nell’immobile che ospita gli alloggi Ater nel Comune

di Azzano Decimo. Nonostante i fondi ricevuti tramite il

superbonus, i lavori, avviati inizialmente con una copertura al

110% e successivamente ridotta al 70%, risultano incompleti. La

ditta incaricata ha iniziato la rimozione dei ponteggi senza aver

completato l’intervento, con il cappotto termico realizzato solo

in parte”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Marco Putto

(Patto per l’Autonomia-Civica Fvg).

“? trascorso ormai circa un anno dall’interruzione dei lavori –

spiega Putto -, con materiali abbandonati nelle aree comuni

dell’edificio, causando disagi e crescente preoccupazione tra i

residenti che sono, giustamente, infastiditi dalla situazione di

stallo e, nel mentre, diventa sempre pi? concreto il rischio di

perdere i benefici fiscali legati al superbonus”.

“Considerata la situazione – fa sapere l’esponente dei civici -,

ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per

conoscere cause e motivazioni del mancato completamento dei

lavori nei tempi previsti e chiedere chiarezza sui pagamenti

effettuati all’impresa esecutrice, nonch? sulle scadenze

contrattuali di pagamento. ? fondamentale sapere anche quando ?

stato effettuato l’ultimo sopralluogo da parte di Ater e se sono

state avviate azioni concrete per sollecitare la conclusione dei

lavori”.

“Infine – conclude Putto -, vorrei fosse chiarito se il ritardo

accumulato possa compromettere i benefici fiscali destinati

all’opera. ? necessario che i lavori vengano portati a termine

secondo gli impegni presi, per tutelare i residenti e restituire

tranquillit? alle famiglie e ai cittadini coinvolti”.

