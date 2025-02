San Valentino ai Musei civici di Livorno (gratuito un biglietto su due) e le visite guidate del weekend

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

Livorno, 13 febbraio 2025- Venerdì 14 febbraio, per tutta la giornata degli innamorati, ogni coppia di persone che visiterà i Musei Civici (Museo “G.Fattori” e Museo della Città), avrà un biglietto su due gratuito e potrà scoprire o riscoprire le bellezze storico-artistiche del patrimonio cittadino.

Ricordiamo inoltre che nel weekend del 15 e 16 febbraio sono in calendario le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Programma della settimana:

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

– per tutto l’orario di apertura, al Museo civico Giovanni Fattori (h 10.00-13.00 e 16.00-19.00) e al Museo della Città (h 10.00-19.00), ogni due persone che entrano insieme avranno un biglietto gratuito;

SABATO 15 e DOMENICA 16 FEBBRAIO

– ore 17.00 visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica Medievale e Moderna del Museo della Città; costo 3 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso);

– ore 17.15 visita guidata alle collezioni del Museo civico “Giovanni Fattori”; costo 2 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso).

Per le visite guidate si consiglia la prenotazione ai recapiti in calce.

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

museodellacittalivorno.it

Museo Civico Giovanni Fattori

museofattori.livorno.it

