Richiesta di pubblicazione: Biblioteca di Saint-Christophe – Presentazione libro Barocco 20 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Alle nostre proposte per il mese di febbraio si aggiunge:

Giovedì 20 febbraio alle ore 20.45 presso la sala conferenze sarà presentato il libro “Diario semiserio da una diagnosi”, un’opera che racconta la straordinaria forza, resilienza e speranza di Egle Barocco nel suo viaggio contro il cancro. Alla serata introdotta da Patrizia Perotti, Vice Presidente Lilt VdA, parteciperà l’Autrice, il Dott. Donati, Chirurgo toracico e il Dott. Fusaro, Psicologo pisco oncologo.

[cid:b363e810-29ca-4722-a8fd-5b177ddcae66]

Anticipiamo anche:

Giovedì 20 marzo alle ore 20.45 la pedagogista Licia Coppo presenterà il suo volume “18 Parole per Educare: come affrontare la relazione educativa nella società dell’Io”, la serata si rivelerà occasione formativa dedicata a genitori, insegnanti ed educatori per parlare di tematiche educative. 18 Parole per educare’ è un viaggio attraverso diciotto parole con le quali qualunque genitore, insegnante, educatore, si ritroverà prima o poi a fare i conti, narrate in un piccolo compendio di pedagogia applicata, con esempi concreti, dialoghi genitori-figli e spaccati di vita scolastica o familiare, per poter essere di sostegno per tutti quegli adulti che stanno svolgendo l’ardito compito di aiutare un essere umano a crescere.

Per essere sempre informati sulle nostre proposte