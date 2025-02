(ARC) Att. produttive: Bini, Odff strumento per traguardare il futuro

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

edizione di “Open dialogues for the Future”

Udine, 13 feb – “Il futuro nasce dalla conoscenza e, in tempi

particolarmente complessi e di veloce cambiamento come quelli nei

quali viviamo, che ci impongono una riflessione concreta e un

approfondimento costante rispetto alle dinamiche della

geopolitica e della geoeconomia del nostro pianeta, ‘Open

dialogues for the future’ ci fornisce importanti possibilit? di

confronto. Si configura come un utile e attuale strumento di

orientamento, una bussola per la navigazione in una dimensione

sociale ed economica che ha un impatto sulla vita di tutti i

cittadini, delle istituzioni e della realt? imprenditoriale. Per

questo la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene questa intensa

due-giorni con esperti, accademici, leader di impresa e

responsabili istituzionali”.

Sono le parole dell’assessore regionale alle Attivit? produttive

del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che questo

pomeriggio ? intervenuto alla presentazione della nuova edizione

di “Open dialogues for the Future” (Odff), il forum voluto dalla

Camera di commercio Pordenone-Udine, in collaborazione con The

European House – Ambrosetti e la direzione scientifica di

Federico Rampini, con il sostegno della Regione.

Nel suo intervento, l’assessore Bini ha posto l’accento

sull’importanza, da una parte, di mantenere uno stretto rapporto

con gli Stati Uniti, in particolare per il Friuli Venezia Giulia,

regione a forte vocazione all’export, che vede nei States uno

strategico bacino di riferimento, gi? consolidato e in forte fase

di sviluppo, facendo comunque valere la propria autonomia.

“Proprio in questi giorni assistiamo alla prima messa a terra dei

programmi elettorali annunciati dal nuovo presidente americano e

non possiamo nascondere il timore per gli annunciati dazi – ha

osservato l’esponente dell’Esecutivo -. ? tempo di superare la

timidezza politica che caratterizza i vertici dell’Unione

Europea, chiamata invece in questo momento storico ad affermarsi

sul fronte della competitivit?, per proteggere la propria

economia. Fortunatamente la Regione Friuli Venezia Giulia ha un

bilancio solido ed ? in grado di mettere a disposizione delle

imprese risorse importanti per lo sviluppo e la crescita”.

A questo proposito, l’assessore ha ricordato l’Agenda FVG

Manifattura 2030, l’ambizioso piano industriale messo in campo

dalla Regione e finanziato con 107,5 milioni di euro. Queste

risorse permetteranno l’apertura di 11 nuovi bandi a vantaggio

delle imprese nel corso del 2025, con focus sulla transizione

digitale ed energetica e sull’export. “L’obiettivo – ha spiegato

l’esponente della Giunta Fedriga – ? superare la dipendenza

dall’economia tedesca e accompagnare le nostre imprese verso i

mercati a pi? alto tasso di crescita, come quello americano e

mediorientale”.

Dopo il successo delle prime due edizioni, nel 2023 e nel 2024, e

l’anteprima milanese dello scorso dicembre (alla presenza

dell’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia),

“Open dialogues for the Future” edizione 2025 si terr? a Udine il

6 e 7 marzo prossimi.

