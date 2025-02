(ACON) TELECOMUNICAZIONI. CAPOZZI (M5S): INFORMARE CITTADINI SU RISCHI 5G

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 13 feb – “? necessario realizzare in fretta lo

studio e il monitoraggio dell’impatto sulla salute umana e

sull’ambiente delle nuove infrastrutture e reti 5G, al fine di

garantire e tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini,

preoccupati per il proliferare di antenne anche vicino alle

proprie abitazioni”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Movimento 5

Stelle Rosaria Capozzi che, attraverso una mozione depositata

negli uffici dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia

Giulia, auspica al tempo stesso “il finanziamento per consentire,

a tal fine, la collaborazione con l’Agenzia regionale per la

Protezione dell’ambiente (Arpa) e le Aziende del Sistema

sanitario regionale”.

“Sono numerosi gli studi che consentono di rassicurare sull’uso

del 5G, ma sono ancora molti anche gli elementi da approfondire.

A partire dal sommarsi di campi elettromagnetici in presenza dei

vecchi segnali: 3G, 4G, Umts e tutti quelli che sono ancora

attivi. Siamo convinti – continua Capozzi facendo riferimento ai

contenuti della sua istanza dal titolo ‘Studiare le conseguenze

della telefonia mobile sulla salute e sull’ambiente’ – della

necessit? di approfondire il tema in maniera esauriente per

informare e rassicurare definitivamente i nostri cittadini,

escludendo possibili ricadute su di loro e i territori che li

circondano, prima che vengano approvate nuove antenne”.

“Partendo dai contenuti del Codice europeo delle comunicazioni

elettroniche, emesso con l’obiettivo di sviluppare le

infrastrutture di rete a banda larga, compresa la rete mobile e

il 5G, siamo consapevoli – precisa la consigliera delle

Opposizioni – che sar? necessario modificare e/o migliorare le

infrastrutture attraverso un sistema di monitoraggio che

comprenda non solo le reti nuove, ma anche il sistema globale di

reti e campi elettromagnetici preesistente”.

“Va ricordato che, nel 2023, una legge nazionale ha innalzato il

limite di emissione delle antenne Srb dagli attuali 6V/m a 15V/m,

mentre gi? dieci anni prima – dettaglia la rappresentante del

Movimento 5 Stelle – l’Agenzia internazionale per la Ricerca sul

cancro (Iarc) aveva definito i campi elettromagnetici a

radiofrequenze come possibili agenti cancerogeni per gli effetti

sui tumori della testa legati all’uso prolungato del cellulare.

Inoltre, altre verifiche scientifiche avevano in seguito

riguardato con risultati contrastanti anche le stazioni radiobase

(Srb)”.

“Su queste basi, e con il crescente utilizzo di tali nuove

tecnologie, paiono perci? legittime le preoccupazioni dei

cittadini rispetto alle ulteriori emissioni del 5G, combinate ad

altre forme elettromagnetiche, che ora – sottolinea la

pentastellata – rendono necessari studi condotti da enti terzi

all’Amministrazione regionale all’insegna della trasparenza e

della piena accessibilit? delle informazioni alla comunit?.

Soprattutto in caso dell’installazione di nuove antenne vicino a

scuole, ospedali e aree residenziali”.

“Condividendo quanto espresso dal Comitato economico e sociale

europeo (Cese), ovvero che ‘nel nuovo contesto di

iperdigitalizzazione, iperautomazione e iperconnettivit? favorito

dall’introduzione del 5G, bisogner? aggiornare i meccanismi

istituzionali volti a tutelare tutti i diritti umani’, ricordiamo

anche che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(Tfue) prevede che in caso di pericoli, anche solo potenziali,

debba essere assicurato un alto livello di protezione”, conclude

la nota.

