(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

MAFIA,AIELLO (M5S): INDAGINE IMPORTANTE CONTRO RICOSTRUZIONE CUPOLA ROMA,11 feb. – “Questa mattina,Palermo si è risvegliata più libera”. Così Davide Aiello,deputato palermitano del Movimento 5 Stelle,commenta l’importante operazione antimafia condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e dall’Arma dei Carabinieri,che ha portato all’arresto di 183 esponenti di Cosa Nostra. “Si tratta di un’indagine straordinaria – sottolinea Aiello – che ha fermato l’ennesimo tentativo di ricostruire la Cupola,riaffermando la forza dello Stato nella lotta alla mafia. Questo risultato dimostra ancora una volta che la criminalità organizzata tenta di riorganizzarsi,sfruttando il business dell’edilizia e delle estorsioni,infiltrandosi nei sistemi economici del nostro Paese con vecchi e nuovi boss. Lo Stato non deve abbassare la guardia né inviare segnali di debolezza. Il nostro dovere è continuare a sostenere il lavoro di magistratura e forze dell’ordine,garantendo strumenti normativi adeguati per contrastare con determinazione ogni forma di criminalità organizzata. La lotta alla mafia non si ferma e non si fermerà mai”. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle