L’Aquila – Comunicato stampa assessore Taranta, incontro con delegazione Giappone

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

L’Aquila,12 febbraio 2025 Terremoto: delegazione giapponese all’Aquila per studiare modello gestione emergenze L’assessore comunale con delega alla Protezione civile,Fabrizio Taranta,funzionari e tecnici hanno incontrato una delegazione del Governo Metropolitano della città di Tokyo. Focus del confronto le azioni e le attività messe in campo nel capoluogo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. “La nostra città e l’Abruzzo si confermano un modello,non solo nazionale,per la gestione del post emergenza. – ha commentato l’assessore Taranta – Nella capitale giapponese è allo studio una nuova pianificazione per fronteggiare terremoti e calamità naturali e dei loro rappresentanti stanno visitando diverse realtà europee e mondiali per conoscere e approfondire le buone pratiche da attuare in caso di eventi rovinosi”. “Un confronto proficuo e significativo,con esponenti di una popolazione all’avanguardia nelle costruzioni antisismiche ma che sente la necessità di migliorare e perfezionarsi nel modello di conduzione per l’accoglienza alla popolazione,che rappresenta la priorità in caso di catastrofe naturale. – ha aggiunto Taranta – In questo,a 16 anni dal sisma che ci ha colpiti,l’Aquila,la Regione Abruzzo e il nostro sistema di Protezione civile rappresentano un esempio che ancora oggi,nonostante nel tempo si siano verificati altri eventi calamitosi,da studiare. Un dato che ci inorgoglisce e ci spinge a migliorarci ogni giorno di più per fornire sicurezza e protezione alle nostre comunità. Il nostro ringraziamento va alla Regione e al Dipartimento di Protezione civile che hanno consentito che questa riunione si svolgesse nella sala Cor della Regione Abruzzo,a conferma della importante collaborazione istituzionale esistente con l’Ente comunale”.